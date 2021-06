Mittels Fernbefehl wurden einige "My Book Live"-Geräte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, Western Digital spricht von Malware

Nutzer der "My Book Live"-Cloud-Lösung sollten ihr Geräte so schnell wie möglich vom Internet trennen. Foto: Screenshot von „Sunpeak“/Western Digital

Weltweit berichten Nutzerinnen und Nutzer des Cloud-Laufwerks "My Book Live" von Western Digital (WD), dass sämtliche gespeicherte Daten gelöscht wurden. Wie "Bleeping Computer" berichtete, tauschten sich die Nutzer im Forum des Speicherherstellers aus und schrieben, dass Terabyte an Daten gelöscht wurden und sie sich nicht mehr in den Cloud-Service von WD einloggen konnten, weil ihre Passwörter nicht mehr funktionierten.

Zurückgesetzt

Einige Nutzer konnten scheinbar den Grund für die Löschung bestimmen. Den Postings zufolge wurde mittels Fernbefehl das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Diese Annahme bestätigte später auch Western Digital. Die Befehle trafen um 15 Uhr ein und zogen sich durch die Nacht. Ein Nutzer teilte auch einen Auszug des Skripts, das für den Reset ausgeführt wurde.

Foto: Screenshot

Malware

Das WD "My Book Live"-Gerät kann mittels Ethernetkabel mit dem Internet verbunden werden. Nutzer können so auf kabellosem Weg Backups ihrer Computer erstellen und Dateien hoch- oder herunterladen. Das betroffene Modell kommuniziert über die "My Book Live"-Cloud-Server, um diesen Fernzugriff zu ermöglichen. Seit 2015 wurde das ältere Modell jedoch nicht mehr aktualisiert, dennoch soll es weiterhin durch eine Firewall geschützt sein.

In einer Stellungnahme erklärte WD, dass das Unternehmen feststellen konnte, "dass manche 'My Book Live'-Geräte durch Schadsoftware kompromittiert sind" und dadurch manche Geräte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und sämtliche Daten gelöscht wurden. Weitere Details gab das Unternehmen jedoch nicht bekannt. Um gespeicherte Daten zu schützen, empfiehlt WD allen "My Book Live"-Nutzern, ihr Gerät vom Internet zu trennen. (red, 25.6.2021)