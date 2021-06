Hans Traxler, "Franz – Der Junge, der ein Murmeltier sein wollte". € 18,50 / 40 Seiten. Hanser, München 2009. Ab 5 Jahren Foto: Hauser

Der beste Freund vom Franz heißt Albert und ist ein Murmeltier. Murmeltiere sind ja ziemlich scheu, aber wenn der Franz da ist, braucht sich Albert nicht vor dem Adler Arthur fürchten, und drum knabbert er gern mit Franz brüderlich Karotten – den ganzen Sommer lang. Als es Winter wird und der erste Schnee fällt, ist Albert plötzlich verschwunden und der Franz deshalb ziemlich traurig. Sein Papa, der Lehrer vom Fuxtal, meint, dass der Albert schon wiederkommen werde, aber erst im Frühling, weil der mache jetzt halt ganz lange Winterschlaf. Winterschlaf? Das will der Franz auch gleich ausprobieren und baut sich am Dachboden eine Murmeltierhöhle. Weil was sein Freund kann, das kann er doch sicher auch ... Mit diesem Buch voll toller Bilder erlebst du eine witzige und spannende Geschichte, in der der Franz gehörig in Gefahr gerät!