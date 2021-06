Matthias Limbeck sitzt auf einem Ticket der Salzburger Landesregierung im ORF-Stiftungsrat. Er bringt sich als möglicher Landesdirektor des ORF-Landesstudios Salzburg in Stellung. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Der Salzburger ORF-Stiftungsrat Matthias Limbeck legt kurz vor der ORF-Wahl sein Mandat im wichtigsten ORF-Gremium zurück. Der Grund: Limbeck möchte sich die Option offenhalten, sich als Salzburger ORF-Landesdirektor zu bewerben. Der Corporate Governance Kodex des ORF verbietet es, dass sich Stiftungsräte für ein ORF-Direktorium bewerben, wenn sie zuvor den ORF-Generaldirektor gewählt haben. Die Abkühlungsfrist beträgt zwei Jahre.

Der ORF-Generaldirektor wird am 10. August 2021 vom ORF-Stiftungsrat mit einfacher Mehrheit gewählt. Das ORF-Direktorium sowie die ORF-Landesdirektoren werden am 16. September auf Vorschlag des Generaldirektors vom Stiftungsrat gewählt. Ihre Funktionsperiode beginnt am 1. Jänner beginnt. Matthias Limbeck wird dem ÖVP-Freundeskreis zugerechnet, auch wenn er schon länger nicht an dessen Sitzungen teilgenommen hat. Er ist mit Unterbrechungen seit 13 Jahren Stiftungsrat im ORF.

Limbeck war von 1999 bis 2015 Geschäftsführer des Messeveranstalters Reed Exhibitions, danach macht er sich als Berater selbstständig.

Landesdirektor des ORF-Landesstudios Salzburg ist derzeit Christoph Takacs. Laut "Salzburger Nachrichten" will sich Takacs wieder bewerben. (red, 25.6.2021)