Xbox-App, Xbox Cloud Gaming und der Xbox Game Pass sollen direkt in das neue System eingepflegt werden. Foto: Microsoft

Microsofts neues Betriebssystem Windows 11 steht vor der Tür. Am Donnerstag gewährte der Softwarehersteller einen tieferen Einblick in die neue Windows-Generation. Neben einem neuen Design und Android-Support für Windows sollen auch eine Reihe von neuen Funktionen eingeführt werden, die das Gaming-Erlebnis verbessern sollen.

Integration Xbox-App und Cloud-Gaming

Microsoft will seine Xbox-Plattform stärker in das Betriebssystem integrieren. So wird die Xbox-App und der Xbox Game Pass für PC direkt in Windows 11 eingepflegt werden. Über die Xbox-App sollen direkt zahlreiche Spiele erhältlich gemacht werden. Ebenfalls in das System aufgenommen werden soll Xbox Cloud Gaming. Zuvor musste es über den Browser verwendet werden.

Auto HDR

Eine weitere Funktion, die mit Windows 11 für PC verfügbar gemacht wird, nennt sich Auto HDR. Diese Funktion wurde von Microsoft bereits im März im Windows Insider-Build angeteasert und ist auch in der Xbox Series X/S enthalten. Es handelt sich dabei um ein Feature, das der Grafik von Spielen automatisch High-Dynamic-Range-Erweiterungen hinzufügt. Das funktioniert jedoch nur mit Spielen, die auf DirectX11 basieren.

CNET Highlights

Microsoft verspricht mit der Auto-HDR-Funktion mehr Helligkeitsstufen und eine breitere Farbpalette. Besonders für Spiele, die kein HDR unterstützen, könnte das weitaus schönere Grafik bedeuten.

Direct Storage

Direct Storage ist ein weiteres Feature, das bereits aus Microsofts aktueller Konsolen-Generation bekannt ist. Die Funktion nutzt die Schnelligkeit und Leistung von NVMe-SSDs und ermöglicht das direkte Streamen von Texturen und Daten auf die GPU. Umwege über die Hauptprozessoren und die damit verbundenen Einschränkungen werden dadurch vermieden. Auf Windows 11 soll die Funktion nun dafür sorgen, dass Spielwelten "blitzschnell und ohne lange Ladezeiten" gerendert werden können. Verfügbar ist diese Funktion jedoch nur für Rechner mit NVMe-SSDs.

Windows 11 soll gegen Ende des Jahres erscheinen, eine erste Insider-Build-Testversion soll bereits kommende Woche verfügbar werden. (hsu, 25.6.2021)