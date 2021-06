Läutet den Sommer ein: das Urlaubsgeld. Foto: Getty Images/iStockphoto/MissTuni

Immer wieder schaut man auf sein Konto – und dann ist es endlich da, das langersehnte Urlaubsgeld. Man wird es sicher gut brauchen können in Jesolo, auf Santorin oder am Weißensee. Dabei geht in vielen Fällen das 13. Gehalt für andere Dinge "drauf". Laut einer Umfrage der Jobplattforum Hokify gibt rund ein Drittel der Befragten das Geld für Urlaub aus, gefolgt von Freizeitaktivitäten und Bekleidung. Userin "k_otin" bietet Input für mögliche weitere Investitionen:

Bei anderen muss das Urlaubsgeld leider für weniger spaßige Ausgaben herhalten. Die kaputte Waschmaschine, die Betriebskostennachzahlung oder auch einfach das dicke Minus auf dem Konto, das damit endlich ausgeglichen oder zumindest verkleinert wird.

Wofür geben Sie Ihr Urlaubsgeld aus?

Eher für die schönen Dinge des Lebens, sparen Sie es, oder müssen Sie dringend Löcher damit stopfen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 29.6.2021)