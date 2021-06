Es wurde mal wieder heftig diskutiert in Brüssel. Foto: AFP/OLIVIER HOSLET

Brüssel – Der zweitägige EU-Gipfel in Brüssel ist Freitagmittag zu Ende gegangen. Dies teilte ein Sprecher von EU-Ratschef Charles Michel auf Twitter mit. Nachdem die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag bis in die Nacht beraten hatten, trennten sich die Teilnehmer am Freitag bereits nach wenigen Stunden. Themen waren die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie und die Fortschritte bei der Bankenunion.

In der Nacht hatten sich die Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), auf ein schärferes Vorgehen gegen künftige Rechtsbrüche Russlands sowie auf Hilfen für Drittländer, die unter dem Druck Russlands stehen, geeinigt. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bedauerte am Freitag dennoch, dass sich der EU-Gipfel nicht zu einem direkten Treffen der EU mit Russlands Präsident Wladimir Putin durchringen konnte – dieses war ebenso Teil des deutsch-französischen Vorschlags einer Neujustierung der Beziehungen zu Russland. "Viele sprechen bilateral mit Russland. Ich kann da keinen Vorteil sehen", sagte Merkel am Freitag nach Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel.

Wenn man über die Souveränität der EU spreche, müsse man auch bereit sein, seine Interessen selbst vorzubringen und sich nicht nur von US-Präsident Joe Biden über dessen Treffen mit Putin briefen zu lassen, sagte Merkel. Es sei ein Missverständnis, dass ein direktes Gespräch, das "sicher nicht freundschaftlich" verlaufen würde, eine "Belohnung" für Putin sei. Auch im Kalten Krieg habe es Kontakte auf höchster Ebene gegeben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sie müssten solche Gespräche auch im Rahmen des sogenannten Normandie-Formats zur Ostukraine pflegen.

Die Absage der EU-Staats- und -Regierungschefs im Hinblick auf ein Gipfeltreffen mit Putin wurde übrigens auch in Moskau "mit Bedauern" aufgenommen. Der Kreml teilte am Freitag mit: "Präsident Putin bleibt interessiert an der Herstellung einer Arbeitsbeziehung zwischen Moskau und Brüssel."

Türkei und Ungarn

Auch Macron äußerte sich im Anschluss an das Gipfelende und stellte eine Entspannung in den Beziehungen der EU zur Türkei fest. "Die Spannungen haben in den vergangenen Wochen abgenommen", sagte Macron am Freitag auf einer Pressekonferenz. "Wir werden den Sommer über weiter wachsam sein" ergänzte er. "Aber wir werden auch die Zusammenarbeit wieder aufnehmen." Am Donnerstagabend hatten die 27 EU-Staats- und -Regierungschefs beschlossen, die Zollunion mit der Türkei zu modernisieren und das Migrationsabkommen mit dem Land zu erneuern. In der Gipfelerklärung wurde nach Jahren der Spannung zugleich ein deutlich positiver Ton gegenüber Ankara angeschlagen und die Deeskalation im Gasstreit im östlichen Mittelmeer gewürdigt.

Überschattet wurde der erste Gipfeltag von einem Streit über das neue ungarische Gesetz zur Homosexualität, das viele EU-Staaten scharf ablehnen. "Wir haben hier alle sehr deutlich gemacht, welche grundlegenden Werte wir verfolgen", hatte Merkel am frühen Freitagmorgen zu dem Streit gesagt. "Die Kommission wird sich jetzt weiter mit dem ungarischen Gesetz beschäftigen. Es war durchaus eine kontroverse, aber sehr, sehr ehrliche Diskussion." Man brauche in der EU solche Diskussionen über die gemeinsamen Werte.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán selbst hatte bereits vor dem Treffen klargemacht, dass er an dem Text nichts ändern werde. Das neue Gesetz dient in großen Teilen der schärferen Ahndung von Kindesmissbrauch, enthält allerdings auch Passagen, die etwa die "Propagierung oder Darstellung" von Homosexualität und Transsexualität vor Kindern und Jugendlichen verbieten. Orbán hatte den Vorwurf zurückgewiesen, dass es sich um ein diskriminierendes Gesetz handle, und hatte sich selbst als "Verteidiger der Rechte Homosexueller" bezeichnet. (red, Reuters, APA, 25.6.2021)