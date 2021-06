Nach den Berichten über illegale Pushbacks wurde an der kroatischen Grenze gegen diese Praxis demonstriert. Foto: AP / Edo Zulic

Sarajevo/Berlin/Zagreb – Der "Spiegel", der Schweizer SRF, das ARD-Studio Wien, die kroatische Zeitung "Novosti" und das Journalistenkollektiv Lighthouse Reports haben gemeinsam illegale Pushbacks von Migranten an der kroatischen Grenze zu Bosnien-Herzegowina dokumentiert. Videos zeigen, wie kroatische Polizisten im Mai Migranten zurück an die EU-Außengrenze und in bosnische Wälder schicken – darunter eine schwangere Frau, Kinder mit Behinderung und ältere Menschen. Einige Betroffene berichteten von Gewalt und der Abnahme bzw. der Zerstörung ihrer Mobiltelefone.

Dokumentiert wurden in einer Woche insgesamt sechs Fälle solcher Völker- und EU-rechtswidrigen Pushbacks. Dem Bericht zufolge dementieren die kroatischen Behröden dies. Es habe sich um "legale Einreiseverweigerungen direkt an der Grenze" gehandelt, so der genaue Wortlaut. Nach Angaben des "Spiegel" haben die angetroffenen Migranten berichtet, dass sie zum Teil schon tief ins kroatische Territorium vorgedrungen waren.

Der ARD berichtet außerdem, dass Kroatien angeblich den Bericht des Anti-Folter-Komitees des Europarates blockiert. Dabei untersuchten im Sommer 2020 Mitglieder dieses Rates unangekündigt, wie die kroatische Polizei mit Flüchtenden umgeht. Menschenrechtler vermuten, dass der Bericht den Beitritt Kroatiens zur Schengenzone erschweren könnte. Das kroatische Innenministerium bestreitet das.

Kritik von Aktivisten

"Wenn die österreichische Bundesregierung nicht endlich etwas dagegen unternimmt und ihre Vorreiterrolle am Balkan nutzt, um Menschenrechte zu schützen anstatt bilateral Charter-Abschiebungen und Deporationslager zu planen, machen wir uns mitschuldig an diesen Menschenrechtsverletzungen", sagte Petar Rosandic, Obmann von SOS Balkanroute. Die Initiative fordert die österreichische Politik dazu auf, "gegen den Wahnsinn vor unserer Haustür glaubwürdig anzukämpfen und auf bilateralem Wege Kroatien unter Druck zu setzen."

"Abgesehen davon, dass Pushbacks illegal sind, bleibt nachzufragen ob die EU noch überhaupt Friedensnobelpreisträger sein kann, wenn ihr Grenzschutz mitten in der Nacht und in tiefster Dunkelheit, bei Sturm und Gewitter, schwer gezeichneten Menschen ihr letztes Hab und Gut wegnimmt und diese in den bosnischen Dschungel aussetzt", kritisiert Rosandic.

Vor einer Woche wurde erstmals das "Black Book of Pushbacks" in Österreich präsentiert. In dem Schwarzbuch sind auf 1.500 Seiten 900 Zeugenaussagen enthalten, die 13.000 Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. "Es war die letzte solche Übergabe an die heimische Politik, weil wir bis dato ein ganzes Meer an Beweisen abgegeben haben und keinen Bedarf mehr sehen, die Politik mit Dokumentationen zu füttern, wenn nichts Konkretes dagegen passiert", kritisierte Rosandic. (red, APA, 25.6.2021)