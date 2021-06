Platzhirsch bleibt zwar der Pay-TV-Sender Sky, Konkurrent Dazn hat sich aber die Rechte an den Spielen am Freitag und Sonntag gesichert

Deutsche Fußballbundesliga: Die Streamingplattform Dazn hat sich die Rechte an den Begegnungen am Freitag und Sonntag gesichert. Foto: Reuters/KIM KYUNG-HOON

Mit Beginn der Fußball-Bundesliga-Saison 2021/22 ändert sich in Deutschland auch einiges in der TV-Übertragung. Platzhirsch bleibt zwar der Pay-TV-Sender Sky, der allerdings künftig nur die Einzelspiele sowie die Konferenzen am Samstag, Dienstag und Mittwoch übertragen wird.

Die Streamingplattform Dazn hat sich die Rechte an den Begegnungen am Freitag und Sonntag gesichert. Für "Alle Spiele, alle Tore" sind somit zwei Abos vonnöten. Am Freitag waren die Spielpläne in der 1. und 2. Liga veröffentlicht worden.

Live-Paket für Sat.1

Etwas überraschend hatte sich Sat.1 das einzige Live-Paket im Free-TV-Bereich gesichert, unter anderem werden dort das Eröffnungsspiel der Bundesliga und 2. Liga, der 17. Spieltag der Bundesliga, der Rückrundenauftakt der Bundesliga sowie die Relegationen gezeigt. Die Zusammenfassungen am Samstag werden zu gewohnter Zeit in der ARD-Sportschau und dem Aktuellen Sportstudio im ZDF zu sehen sein.

Freitag

Die Freitagsspiele werden wie gewohnt um 20.30 Uhr angepfiffen. 15.30 Uhr stehen Samstagnachmittag die meisten Partien auf dem Programm, das Topspiel am Samstagabend beginnt wie gewohnt um 18.30 Uhr.

Sonntag

Sonntags wird abends statt um 18.00 Uhr schon um 17.30 Uhr gespielt. Zehn Partien in der Bundesliga werden am Sonntagabend um 19.30 Uhr angepfiffen; Montagsspiele sind in der Bundesliga nicht mehr vorgesehen.

2. Liga

Die 2. Liga wird komplett von Sky übertragen, die neu eingeführten Partien am Samstagabend laufen zudem parallel bei Sport1. Die Freitagsspiele werden wie bisher um 18.30 Uhr stattfinden (spielt bei Zweitliga-Saisonstart die Bundesliga parallel noch nicht, rückt ein Duell auf 20.30 Uhr).

Samstags wird im Fußball-Unterhaus um 13.30 Uhr statt 13.00 Uhr gespielt. Statt Montag wird am Samstagabend um 20.30 Uhr ein Spiel stattfinden, sonntags bleibt für die Begegnung 13.30 Uhr als Anstoßzeit.

Der 33. und vorletzte Spieltag wird in beiden Ligen ab der neuen Saison gestaffelt stattfinden und nicht mehr wie bisher komplett am Samstagnachmittag (1. Bundesliga) bzw. Sonntagnachmittag (2. Bundesliga). (sid, 25.6.2021)