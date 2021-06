PRO: Schluss mit der Maskerade

von Markus Rohrhofer

Zum Vatertag gab es eine "Maskenhaltestelle". Vom Nachwuchs selbstgebastelt im Hort des Vertrauens. Mit Liebe gemacht, um das Kapperl fürs Papperl nach dem intensiven Einsatz schweißnass zum Trocknen aufhängen zu können.

Doch eigentlich wäre es längst höchst an der Zeit, die Masken endgültig an den Haken zu hängen. Mit der aktuellen epidemiologischen Lage lässt sich nämlich ein Festhalten an der Maskenpflicht nicht mehr rechtfertigen. Unbestritten hat die Maske, ob als buntes Stofffetzerl oder in der FFP2-Sicherheitsvariante, in der viralen Hochzeit wertvolle Dienste geleistet. Doch jeder temporären Schutzmaßnahme wohnt der Zauber inne, dass ihr Einsatz eben zeitlich begrenzt ist und nicht in einem schleichenden Prozess über einen Gewöhnungseffekt zum Dauerzustand werden darf. Und ganz klar: Das Ende einer Covid-Schutzmaßnahme muss nicht die virale Null sein. Das Ende ist gekommen, wenn es aufgrund der extrem niedrigen Fallzahlen klar vertretbar ist.

Auch wenn das Impftempo deutlich erhöht werden muss, ist das Jaukerl der große Trumpf in unserer Hand. Angesichts dieser Tatsache jetzt den herbstlichen Covid-Horror heraufzubeschwören entbehrt jeder Grundlage. Und rein prophylaktisch an der Maskenpflicht in den Öffis und im Handel festzuhalten wirkt wie eine fragwürdige Panikpolitik und wird der Bevölkerung wohl schwer zu verkaufen sein.(Markus Rohrhofer, 26.6.2021)