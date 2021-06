Mit 24 Jahren zog er in die USA, jetzt besitzt er dutzende Restaurants: Der Kärntner Wolfgang Puck ist der personifizierte amerikanische Traum. Disney+ würdigt den Starkoch mit der Dokumentation "Wolfgang". Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

20.15 JUGOSLAWIENKRIEG

Zeit.geschichte: Nachbar im Krieg – Österreich und der Jugoslawienkonflikt Am 26. Juni 1991 griff die Jugoslawische Volksarmee Slowenien an, um dessen proklamierte Unabhängigkeit zu verhindern. Von Belgrad aus starteten MiG-29-Jagdflugzeuge und beschossen den Flughafen von Ljubljana. Dabei kam es auch zu Gefechten an der österreichisch-slowenischen Grenze. Das Bundesheer wurde in Bereitschaft versetzt. Die neue Dokumentation beschreibt die Ereignisse des Jugoslawienkriegs mit Fokus auf die Auswirkungen auf Österreich. Bis 3.00, ORF 3

20.15 FUSSBALL-EM

EURO 2020: Italien – Österreich Österreich steht erstmals seit 1954 in einem K.-o.-Spiel bei einer Endrunde. Mit Italien wartet allerdings einer der Turnierfavoriten. Die Squadra Azzurra ist seit 30 Spielen unbesiegt. Bis 22.55, ORF 1

22.05 DOKUMENTATION

Die Rückkehr der Bären Über Jahrhunderte wurden Bären gejagt und in weiten Teilen Europas ausgerottet. Mittlerweile werden sie in den französischen und spanischen Pyrenäen, aber auch im Norden Italiens wieder angesiedelt. Um 23.00 Uhr geht es bärig weiter mit der Dokumentation Der geheimnisvolle Brillenbär. Bis 23.45, Arte

22.25 HORROR

Midsommar (USA/S 2019, Ari Aster) Dani (Florence Pugh) und ihr Freund Christian (Jack Reynor) begeben sich auf einen Sommertrip in einen kleinen Ort in Schweden. Die Reise wird für das Paar zum puren Horror. Der idyllische Eindruck der abgelegenen Gemeinschaft trügt, die freundlichen Dorfbewohner verhalten sich immer merkwürdiger. Sie bereiten sich auf ein Mittsommer-Ritual vor, das nur alle 90 Jahre zelebriert wird. Brutal und bildgewaltig inszeniert. Bis 0.45, 3sat

23.30 EINE FRAGE NOCH

Columbo – Blumen des Bösen (The Greenhouse Jungle, USA 1972) Die Entführung eines Playboys hält die Polizei in Atem. Mit dem Lösegeld will sich Orchideenzüchter Jarvis Goodland (Oscarpreisträger Ray Milland) ein kleines Zubrot verschaffen. Zum zehnten Todestag des großen Peter Falk. Bis 0.40, ORF 2

Streamingtipps

DROGENKRIEG

Somos (S1 1–6) In dieser Serie nach einer wahren Tragödie geraten die Bewohner des mexikanischen Grenzstädtchens Allende unter den Einfluss eines Kartells. Eine zentrale Rolle spielt dabei auch die US-Antidrogenbehörde DEA, deren Einsatz in der Stadt vollends aus dem Ruder gelaufen ist. Netflix

SPORTDOKUMENTATION

Drei Schwestern auf der richtigen Bahn (USA 2021, Tone Grøttjord-Glenne, Corinne van der Borch) Für drei Schwestern ist der Sport ein Ausweg aus ihren schwierigen sozialen Verhältnissen. Das Regieduo begleitete die Mädchen zwei Jahre lang auf dem Weg, sich ihren Traum zu erfüllen. Netflix

STARKOCH

Wolfgang (USA 2021, David Gelb) Die Dokumentation ist eine Hommage an den gebürtigen Kärntner Starkoch Wolfgang Puck, der von St. Veit an der Glan auszog, mittlerweile über 100 Restaurants weltweit betreibt und zum Liebling der Stars aufgestiegen ist. Disney+

MINISERIE

Solos (1–7) Die starbesetzte Serie entwickelt in jeder Folge ein Zukunftsszenario, das in Form eines kammerspielartigen Monologs präsentiert wird. Klingt eigenartig? Ist es auch. Mit Uzo Aduba, Helen Mirren, Morgan Freeman, Anne Hathaway und Anthonie Mackie. Amazon Prime Video