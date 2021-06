Was ist Intelligenz? und Antonio Fian auf Spurensuche in Spittal

9.35 90. GEBURTSTAG

Leslie Caron, eine Pariserin in Hollywood (Leslie Caron: The Reluctant Star, CDN 2016, Larry Weinstein) Von Gene Kelly als 18-Jährige auf einer Pariser Bühne entdeckt, wurde Leslie Caron mit Filmen wie Gigi und Ein Amerikaner in Paris zu einem Inbegriff der goldenen Ära Hollywoods. Neben Archivmaterial auch ein aktuelles Gespräch mit der Schauspielerin und Tänzerin, die am 1. Juli 90 Jahre alt wird. Bis 10.30, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Europastudio über "Neue Spannungen, alte Konflikte am Balkan" Bei Paul Lendvai diskutieren: Oliver Jens Schmitt (Osteuropa-Institut, Universität Wien), Adelheid Wölfl (DER STANDARD), Michael Martens (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und Franziska Tschinderle (Profil).Bis 12.00, ORF 2

17.20 MAGAZIN

Twist: Inseln – Sehnsucht, Freiheit, Isolation Zu Wort kommen unter anderem ein Fotograf auf Föhr, der die Inseljugend porträtiert, und Musiker, die von der Nordseeinsel kommen. Außerdem geht es um die Bedrohung durch den steigenden Meeresspiegel und Architekten, die "Floating Islands" bauen. Bis 17.50, Arte

20.10 DOKUMENTARFILM

Ayi (F/CHN 2019, Marine Ottogalli, Aël Théry) Preisgekröntes Porträt einer chinesischen Straßenköchin. Die anthropologisch geschulten Regisseurinnen Aël Théry und Marine Ottogalli haben eine aus dem ländlichen China stammende Frau namens Ayi mehrere Jahre lang mit der Kamera begleitet und ihren Alltag dokumentiert. Bis 21.40, Okto

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Die beschädigte Demokratie – Orbáns Politik und Europas Alarmrufe Über Ungarn, Menschenrechte und EU diskutieren der Vizepräsident des EU-Parlaments Othmar Karas (ÖVP), Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne), Publizist Paul Lendvai, Dávid Vig (Amnesty International Ungarn), Boris Kálnoky, Leiter der Budapester Medienschule Mathias Corvinus Collegium, Franziska Tschinderle (Profil). Bis 23.05, ORF 2

22.50 SCIENCE-FICTION

Star Trek(USA 2009, J.J. Abrams) Im ersten Teil des Reboots der Star-Trek-Originalbesetzung bekommt es das zentrale Gespann Captain Kirk (Chris Pine) und Commander Spock (Zachary Quinto) mit dem Romulaner-Bösewicht Nero (Eric Bano) zu tun. In J. J. Abrams’ gelungener Frischzellenkur, die wesentliche Ingredienzen beibehielt, taucht auch Spock-Originaldarsteller Leonard Nimoy auf. Bis 1.25, ProSieben

23.05 KOMÖDIE

Little Joe(A/D/GB 2019, Jessica Hausner) Die alleinerziehende Wissenschafterin Alice (Emily Beecham) entwickelt eine neue Pflanze, genannt Little Joe, die glücklich machen soll. Gleichzeitig wächst der Verdacht, dass die Blume möglicherweise auch noch andere Wirkungen entfaltet. Von Jessica Hausner überaus stimmig und mit feiner Ironie in Szene gesetzt. Bis 0.45, ORF 2

(Karl Gedlicka, 26.6.2021)