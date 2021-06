Wijnaldum und die Niederlande treffen auf Tschechien. Foto: imago images/Pro Shots

Budapest – Vielleicht würde Georginio Wijnaldum einfach gehen, aber ganz sicher ist er sich nicht. Der bislang so überragende EM-Kapitän der Niederlande hat zuletzt viel nachgedacht über das Achtelfinale am Sonntag, bei dem in Budapest keinesfalls nur die tschechische Mannschaft der Gegner ist. Das politische Klima in Ungarn, homophobe und rassistische Äußerungen im Stadion: All das wabert durch Wijnaldums Kopf. "Ehrlich gesagt habe ich viel überlegt, und ich habe mir gesagt: Gini, du wirst nächsten Sonntag in Ungarn spielen. Was wirst du tun, wenn es wirklich passiert?", sagte der 30-Jährige.

Früher habe er geglaubt, so Wijnaldum, dass er sofort vom Feld ginge, wenn er Affenlaute oder Ähnliches hören sollte. "Ich würde vielleicht runtergehen, aber ich habe begonnen, anders darüber zu denken."Der Mittelfeldspieler sieht anstatt der Spieler die Uefa in der Pflicht. "Ich denke, dass die Uefa eine führende Rolle dabei spielen sollte, die Spieler zu schützen", sagte Wijnaldum. "Sie sollten diejenigen sein, die sagen: Wenn so etwas passiert, brechen wir das Spiel ab."

Wijnaldum wird gegen Tschechien mit einer "One Love"-Kapitänsbinde auflaufen. Die Tschechen suchten vor der Partie Zerstreuung, das Team besuchte einen Schießstand. Ob die Präzision des bisher dreimal erfolgreichen Goalgetters Patrik Schick noch zu verbessern war, ist fraglich. (sid, red, 27.6.2021)

Mögliche Aufstellungen zum Fußball-EM-Achtelfinale:

Niederlande – Tschechien (Budapest, Puskas Arena, 18.00 Uhr/live ORF 1, SR Karasew/RUS)

Niederlande: 1 Stekelenburg – 22 Dumfries, 6 De Vrij, 3 De Ligt, 17 Blind, 12 Van Aanholt – 15 De Roon, 8 Wijnaldum, 21 F. de Jong – 18 Malen, 10 Depay

Ersatz: 13 Krul, 23 Bizot – 25 Timber, 5 Wijndal, 2 Veltman, 4 Ake, 11 Promes, 14 Klaassen, 16 Gravenberch, 24 Koopmeiners, 7 Berghuis, 19 Weghorst, 26 Gakpo

Es fehlt: 8 L. de Jong (Knieverletzung)

Tschechien: 1 Vaclik – 5 Coufal, 3 Celustka, 6 Kalas, 2 Kaderabek – 15 Soucek, 9 Holes – 12 Masopust, 8 Darida, 14 Jankto – 10 Schick

Ersatz: 16 Mandous, 23 Koubek – 4 Brabec, 17 Zima, 22 Mateju, 21 Kral, 7 Barak, 13 Sevcik, 25 Pesek, 26 Sadilek, 11 Krmencik, 19 Hlozek, 20 Vydra, 24 Pekhart

Es fehlt: 18 Boril (gesperrt)