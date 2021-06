"Franz von Grün" bevölkert die Weingärten in Arbesthal, "Die Boys&Marie" sind erwachsen geworden, und Thomas Domenig eröffnet Bar in Kärntner Heimat

Die Gäste von "Franz von Grün" in Arbesthal dürfen sich auf Gerichte wie dieses Bachsaiblings-Ceviche mit Saubohnen freuen. Foto: Sven Gilmore Photography

Exakt ein Jahr nach der Eröffnung wollen es Journalist Alex Stranig und sein Partner Florian Mainx wieder wissen: Sie eröffnen das Pop-up "Franz von Grün" in Arbesthal zum zweiten Mal. Diesmal mit Kunst im Weingarten und Tapas, die die Gäste auf eine Reise mitnehmen sollen, die in den vergangenen Monaten schwer möglich war.

Alex Stranig und Florian Mainx eröffnen heuer zum zweiten Mal ihr beliebtes Pop-up "Franz von Grün" in Arbesthal Foto: Sven Gilmore Photography

Das kulinarische Angebot reicht von Gyozas mit Blunze und Sauerkraut über Ceviche vom Bachsaibling mit Tigermilk bis zu Tortillas mit confierten Hendlkeulen. Für das gute Flüssige sorgen die Winzer im Bunde, Marcus Bülow und Michael Lutschounig vom Weingut Kellerkünstler.

Heuer neu ist die Kunst im Weingarten. Die Künstler, die auch die Flaschen der Winzer gestalten, werden ihre Werke für die Dauer von drei Wochen zwischen Rebzeilen präsentieren, wenn "Franz von Grün", die beschauliche Gemeinde Arbesthal kulinarisch anheizt.

Am Herd stehen David Häusler und Max Maierhofer. Die Köche absolvierten Stationen in bekannten Häusern wie dem Gourmet Restaurant Villa Joya in Portugal oder dem Restaurant Quince in San Franciso.

Franz von Grün ist von 9. – 11. Juli, 16. – 18. Juli und 23. – 25. Juli, Freitag & Samstag jeweils ab 17:00 Uhr, Sonntag ab 16:00 Uhr geöffnet.





Die Boys&Marie in Wien

Letzten Sommer war es aufgrund der Pandemie als angehender Tourismus-Profi eine große Herausforderung Praktika zu finden. So erging es auch Moritz Pennetzdorfer, Schüler der Tourismusfachschule Bergheidengasse in Wien. Daher gründete er mit Mitschülern und der Hilfe der heute 20-jährigen WU-Studentin Marie Söllhammer kurzerhand selbst ein Lokal. Sie führten "die Boys&Marie" als Pop-up, so lange bis die Dauer des Pflichtpraktikums, das die Schüler absolvieren sollten, verstrichen war. Es war ein voller Erfolg.

Daher melden sich Pennetzhofer, der inzwischen Absolvent der Tourismusfachschule ist, und Söllhammer auch heuer wieder mit "die Boys&Marie" zurück. Diesmal eröffnen die beiden gemeinsam mit Gerald Wahl von der Agentur brandzwo ein Pop-up im Restaurant "béla béla" des Hotel Steigenberger im ersten Bezirk. Am 1. Juli wird eröffnet. Bis Ende August heißt es dann die Gäste des Pop-ups aus einer kleinen, feinen Karte mit jugendlicher Dynamik zu verwöhnen, jeweils von Dienstag bis Samstag von 16.00 bis 23.00 Uhr in der Fahnengasse 1, an der U3, Aufgang Herrengasse.

Dieses Team von "die Boys&Marie" betreut ab 1. Juli die Gäste im Pop-up im Steigenberger Hotel Herrengasse Foto: die boys&marie

"Die Boys&Marie" sieht sich in Zukunft als eine Plattform für gute Ideen von jungen angehenden Touristikern, die zeigen wollen, was in Ihnen steckt. So haben Pennetzdorfer, Söllhammer und Wahl bereits die spanische Lehramtsstudentin Elisa Maria Ferrara (19) bei der Umsetzung ihres Pop-ups "Eli´s Kitchen" im Adagio Aparthotel City, gegenüber von der Urania gelegen bei der Konzepterstellung und Umsetzung begleitet. Die Eröffnung ist für 8. Juli geplant.





Jack Rabbit am Weissensee

Lange Jahre mixte der Weinakademiker und Autor prämierter Whisky-Wälzer Thomas Domenig Drinks im Ausland. Während der Pandemie hat der Kärntner beschlossen in seine Heimat zurückzukehren. Am 4. Juli ist Eröffnung seiner Bar "Jack Rabbit" am Weissensee geplant.

Am 4. Juli eröffnet Thomas Domenigs "Jack Rabbit" in Techendorf am Weissensee

Gäste dürfen sich auf klassische und natürlich moderne Cocktails mit und abseits von Domenigs Spirituose Nummer eins, dem Bourbon Whiskey freuen. Gastspiele bekannter und befreundeter Barkeeper zu organisieren ist für den Veranstalter der "Weissenseer Cocktailtage" ein Leichtes. Abgesehen davon, sollen Antipasti von Prosciutto bis zum eingelegten Gemüse mediterranes Flair im Hotspot des Weißensees, dem Örtchen Techendorf, versprühen. (red, 26.6.2021)