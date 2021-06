Blau-Gelb jubelt. Foto: First Vienna FC 1894 / FOTObyHOFER)

Mit dem 3:0 Sieg gegen den SV Schwechat hat der First Vienna FC 1894 den Meistertitel in der Wiener Stadtliga perfekt gemacht. Dem ältesten Fußballverein Österreichs gelingt damit der Aufstieg und die Rückkehr in die Regionalliga Ost. Nach der Zwangsrelegation in die fünfte Liga vor drei Jahren hat der sechsfache österreichische Meister sich also bis in die dritte Leistungsstufe hochgekämpft. Sie ist kein unbekanntes Terrain für Blau-Gelb: Bereits von 2001 bis 2009 und von 2014 bis 2018 ging Vienna in der Regionalliga Ost auf Punktejagd. Meisterschaftsbeginn ist am 30. Juli. (red, 25.6.2021)