Es handelt sich um den bisher größten Fund dieser Art in Großbritannien

Um welche Kryptowährung es sich handelt ist noch nicht bekannt. Foto: REUTERS/EDGAR SU

Die Polizei in London hat Kryptowährung im Wert von 114 Millionen Pfund (132,74 Mio. Euro) beschlagnahmt, die zur Geldwäsche bestimmt gewesen sein soll. Die Behörden in der britischen Hauptstadt sprachen vom bisher größten Fund dieser Art in Großbritannien und möglicherweise auch weltweit.

Geldwäsche

Entdeckt wurde die digitale Währung demnach am Donnerstagabend nach Hinweisen über kriminelle Transfers. Um welche Art von Kryptowährung es sich handelte, blieb unklar.

Online-Plattformen und Technologie entwickelten sich immer weiter und so würden auch die Methoden zur Geldwäsche immer ausgefeilter, erklärte die Polizei. Jedoch würden die Beamten und Spezialkräfte darin geschult, diesen Entwicklungen "immer einen Schritt voraus zu sein". (APA, 26.6.2021)