Ein Vierteljahrhundert nach dem Erscheinen seines Debütalbums "Reasonable Doubt" versteigert der US-Rapper Jay-Z (51) ein auf dem Cover basierendes digitales Kunstwerk. Der Künstler Derrick Adams habe das Werk für den Rapper angefertigt, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Freitag in New York mit.

Ein Teil der Erlöse sollen an Jay-Zs Stiftung gehen und für wohltätige Zwecke verwendet werden. Es werde als sogenanntes NFT (non-fungible token) versteigert, eine Art digitales Echtheitszertifikat. Der Startpreis liegt bei 1.000 US-Dollar, versteigert wird vom 25. Juni bis zum 2. Juli.

NFT Boom

Es kann zwar beliebig viele identische Kopien des Gegenstands geben, aber nur diese eine kann als das Original gelten. NFTs haben gerade einen Boom erlebt: So wurde vor kurzem eine damit verknüpfte Kopie einer Collage des Digitalkünstlers Beeple für gut 69,3 Millionen Dollar versteigert. Für das digitale "Reasonable Doubt"-Kunstwerk können Interessierte noch bis zum 2. Juli online mitsteigern, auch Kryptowährungen sind zugelassen.

"Reasonable Doubt" begründete die Karriere von Jay-Z, der mit Sängerin Beyoncé verheiratet ist und drei Kinder hat. Seitdem brachte der Rapper rund ein Dutzend weitere Alben heraus. (APA, red, 26.6.2021)