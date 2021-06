Mehr als 600 Delegierte wählen am Samstag Rendi-Wagner und ihre sechs Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Ludwig: "Glück", Rendi-Wagner an der Spitze zu haben

Rendi-Wagner und Franz Schnabel. Foto: APA/MICHAEL GRUBER

Die rote FFP2-Masken-Dichte war Samstagvormittag in der Wiener Messe besonders hoch. Nur vereinzelt blitzte der banal in weiß gehaltene Mundschutz durch. Von den rund 800 geladenen SPÖ-Funktionärinnen, Funktionären und Mitgliedern werden im Laufe des Tages mehr als 600 Delegierte über die Bundesparteivorsitzende abstimmen. Pamela Rendi-Wagner stellt sich erstmals der Wiederwahl als SPÖ-Chefin – in beiger Maske. Vor drei Jahren in Wels sprachen ihr 97,8 Prozent der Delegierten das Vertrauen aus.

Der Bundesparteitag der SPÖ in der Wiener Messe.

Von einer ähnlich hohen Zustimmung am Bundesparteitag ging Rendi-Wagner im Vorfeld allerdings gar nicht erst aus. Als Ziel gab die SPÖ-Chefin vorab lediglich jene rund 71 Prozent aus, die sie bei einer Vertrauensfrage an die Basis im Vorjahr erreicht hatte. "Die Latte liegt nicht besonders hoch", hieß es in der Messe zu Beginn von mehreren Delegierten. Und: Das werde sie wohl schaffen.

Keine Koalition mit Kurz

Vieles habe sich in Österreich seit dem letzten Parteitag getan, ließ Rendi-Wagner die vergangenen zwei Jahre Revue passieren: Ibiza habe "sicher zum brisantesten Untersuchungsausschuss der letzten Jahrzehnte" geführt. Und auch zu einer neuen Regierungskoalition – seit Bundeskanzler Sebastian Kurz ÖVP Chef ist, passiere das aber sowieso "alle zwei Jahre". Diesmal habe er sich ein "grünes Beiwagerl" gesucht. Zuletzt sei natürlich noch die Corona-Pandemie über Österreich und die Welt hereingebrochen – "mit all seinen dramatischen sozialen und wirtschaftlichen Folgen".

In puncto Demokratie erlebe man "seit Monaten", wie demokratische Institutionen durch die türkise Führungsspitze "attackiert und diffamiert" würden. Das "System-Kurz" greife "offen und frontal die Justiz an", kritisierte Rendi-Wagner. "Das geht in eine gefährliche Richtung", sagte sie und forderte ein "Stopp der grünen Justizministerin". Die Kanzlerpartei habe "einen noch nie dagewesenen Tiefpunkt an politischem Anstand" erreicht. "Mit mir an der Spitze der Sozialdemokratie wird es keine Regierungskoalition mit dem System Kurz geben", sagte Rendi-Wagner. Denn die Kurz-ÖVP habe nur den eigenen Machterhalt als Ziel.

Ludwig: Keine PR von PRW

Den Anfang machte am Samstag zuvor allerdings der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, es gelte weiterhin vorsichtig zu sein, mahnte er. Ludwig sprach seinen Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Spitälern, den Pädagoginnen und Pädagogen und den Handelsangestellten aus – aber auch den sozialdemokratischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern in den Ländern und Gemeinden. Und: "Wir haben das Glück, an der der Spitze unserer Partei eine Frau, eine Ärztin, eine Virologin zu haben", sagte Ludwig, die Vorschläge in der Pandemie gemacht habe, die das Beste für die Menschen in Österreich zum Ziel gehabt hätten – und nicht nur "PR" gewesen seien, wie er es den politischen Mitbewerbern attestierte.

In seiner fast halbstündigen Rede hob Ludwig ansonsten besonders die Errungenschaften der Stadt Wien hervor. Die Frage, die die SPÖ in den kommenden besonders Beschäftigen werde, sei laut Ludwig: "Wer zahlt die Krise?" Rund eine Million Menschen habe im Coronajahr 2020 Gehaltseinbußen hinnehmen müssen, im gleichen Jahr hätten die 100 reichsten Österreicher ihr Vermögen erhöht, betonte Ludwig. Die Krise könnten nicht die Jugendlichen in Ausbildung, nicht die Pensionistinnen und Pensionisten oder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein, sagte der Bürgermeister. Denn: "Die soziale Gerechtigkeit liegt in der DNA der SPÖ." Auch einen Seitenhieb auf die ÖVP ließ sich Ludwig nicht nehmen. Es gebe Institutionen in einer Demokratie, die besonders schützenswert seien. Und, "wenn "Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs nicht ernst genommen" würden, der Bundespräsident "laufend eingreifen" müsse und parlamentarische Ausschüsse "mit der Löwinger-Bühne verglichen" würden, dann sei das "eine Strategie" und nicht weit von Österreichs Grenzen sei "diese Entwicklung schon weiter fortgeschritten".



Holzleitner neue Frauenchefin

Gesprächsthema auf den Gängen der Messehalle war am Samstag auch die Wahl der Bundesfrauenvorsitzenden, die am Tag zuvor bestimmt wurde. Diese Wahl hätte eigentlich reine Formsache sein können: Die langjährige Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek verkündete bereits im Frühjahr ihren Rückzug aus dieser Funktion und stellte gleich ihre Wunschnachfolge vor: Die oberösterreichische Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Holzleitner hatte schlussendlich allerdings kein leichtes Spiel, sondern hatte mit zwei Gegenkandidatinnen zu kämpfen.

Eva Holzleitner hatte es bei der Wahl zur Frauenchefin der SPÖ nicht leicht. Foto: APA/SPÖ/ASTRID KNIE

Im ersten Wahlgang schied am Freitag die niederösterreichische Frauenchefin Elvira Schmidt aus, in der Stichwahl setzte sich die 28-jährige Holzleitner mit 55,2 Prozent nur knapp gegen die Wiener Wiener Gemeinderätin Mireille Ngosso durch.

Sechs Stellvertreter

Holzleitner, die das Amt nun für die kommenden drei Jahre innehat, wird eine der Stellvertreterinnen und Stellvertreter Rendi-Wagners. Deren Zahl wurde aufgrund einer Statutenreform radikal auf sechs Personen verkleinert: Nationalratspräsidentin Doris Bures, die oberösterreichische Landesrätin Birgit Gerstorfer, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und SPÖ-Niederösterreich-Chef Franz Schnabl stellen sich am Samstag ebenfalls der Wahl.

Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, bisher einer von Rendis Stellvertretern, kandidierte hingegen nicht mehr für diesen Job. In einem Brief an die Parteichefin kündigte er bereits vor einigen Wochen an, künftig keine Funktion in der Bundespartei mehr innehaben zu wollen.

Zehn Leitanträge

Inhaltlich stehen zehn Leitanträge im Mittelpunkt der mehr als 300 Seiten umfassenden Antragsmappe, in denen unter anderem eine Arbeitszeit-Verkürzung, Reichen- und Erbschaftssteuern sowie die Abschaffung von Selbstbehalten im Gesundheitswesen gefordert werden. (ook, 26.6.2021)