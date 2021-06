Nur 500 Stück wurden produziert. Foto: Konami

Pokemon-, Yugioh- oder Baseballsammelkarten sind in den vergangenen Jahren immer begehrter geworden. Die Auktion einer Yugioh-Karte sorgte zuletzt jedoch für besonderes Aufsehen – für ein ungeprüftes Exemplar des "Blauäugigen weißen Drachen" ist nämlich eine Summe von 13,4 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Aufgrund des absurden Preises stoppten chinesische Behörden die Auktion.

Seltenheit

Bei dem Sammlerstück handelte es sich um eine besonders seltene Karte, und zwar einer Gold-Edition des "Blauäugigen Weißen Drachen", die für das 20. Jubiläum produziert wurde. Die Karte besteht aus Gold und wurde nur 500 Mal angefertigt.

Wie "South China Morning Post" berichtet, wird der Wert der Karten auf 31.000 bis 46.000 Dollar geschätzt. Im Jahr 2018 war die Jubiläums-Edition ausschließlich im Online-Shop des japanischen Herstellers Konami erhältlich und konnte dort für einen Preis von 1.900 Dollar gekauft werden. Interessenten brauchten jedoch ein glückliches Händchen, denn kaufen konnten nur Lottogewinner.

Zwei Millionen Zuschauer

Die Auktion der seltenen Karte zog rasch ein großes Publikum an und in kürzester Zeit beteiligten sich bereits 18.000 Interessenten. Mehr als zwei Millionen Zuschauer sahen der Auktion online auf der Plattform von Alibaba zu. In wenigen Minuten erreichte die Karte ein Angebotspreis von 77.000 US-Dollar, in der nächsten halben Stunde sprang er auf 13,4 Millionen. Die Echtheit der Karte konnte noch nicht überprüft werden.

Auktion gestoppt

Das chinesische Gericht reagierte auf den ungewöhnlichen Preis und stoppte die Auktion. "Diese Auktion wurde ausgesetzt", heißt es in einer Erklärung der Online-Plattform Alibaba. Die Behörden vermuteten ein böswilliges Angebotsverhalten, berichtet die "South China Morning Post".

Bei dem Besitzer der Karte handelte es sich um einen Mann, der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Wie die China Morning Post berichtete, hatte er Regierungsgelder in Höhe von 10,8 Millionen Dollar unterschlagen. In China ist es üblich, dass beschlagnahmte Gegenstände von Verurteilten versteigert werden. Neben der Yugioh-Karte, wird auch eine Playstation 4, die mit Gold und Diamanten geschmückt ist, aus dem Besitz des Straftäters versteigert. (hsu, 26.6.2021)