Passanten fanden am Samstag die Frauenleiche auf einer Grünfläche zwischen zwei Fahrbahnen. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos

Die Polizei nahm Ermittlungen auf, eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet. Foto: APA / BARBARA GINDL

Wien – In Wien dürfte es zu einem weiteren Frauenmord gekommen sein. Passanten fanden Samstagfrüh in der Donaustadt eine leblose Frau im Wiener Bezirk Donaustadt.

Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Zeugen fanden die ungefähr 18-jährige Frau gegen 7 Uhr früh an einen Baum gelehnt auf einer Grünfläche neben der Viktor-Kaplan-Straße, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. "Sie sind hin und haben gesehen, dass sie nicht bei Bewusstsein ist und sofort Reanimationsmaßnahmen gestartet und Polizei und Rettung verständigt", schilderte der Pressesprecher. Der Notarzt konnte dann nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.

Bei der polizeilichen Kommissionierung wurden zudem Hämatome am Körper der Frau gefunden. Der Gerichtsmediziner wurde daraufhin verständigt. Eine Obduktion soll die Todesursache sowie die Frage, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt, nun klären. Das teilte die Polizei in einer Aussendung am Samstag mit.

Kein Identitätshinweis

Die Identität der Frau ist bisher noch unklar. "Sie hatte weder Ausweisdokumente mit, noch sonst etwas, das auf ihre Identität hinweisen würde", berichtete Dittrich. Die Beamten hatten ein Zelt aufgestellt, um die Leiche vor Schaulustigen abzuschirmen. Anwesend waren auch zahlreiche Medienvertreter.

Alleine 2021 fielen bisher bereits 14 Frauen Gewalttaten zum Opfer. 2020 wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik 31 Frauen ermordet. Der Höchststand der Frauenmorde lag im Jahr 2018 mit 41 Tötungen von Frauen, während im Jahr 2014 19 Frauen umgebracht wurden.

Debatte über Gewaltschutz

Die Häufung an mutmaßlichen Femiziden hat in Österreich zuletzt eine Gewaltschutzdebatte ausgelöst. Vier der 14 mutmaßlichen Frauenmorden seit Jahresbeginn wurden mit Schusswaffen verübt, betonte zuletzt die Grüne Frauensprecherin Meri Disoski und forderte deswegen schärfere Waffengesetze. Nach einem Runden Tisch mit Opferschutzeinrichtungen im Mai verkündete die Regierung zudem als Sofortmaßnahme, zusätzlich 24,6 Millionen Euro für den Gewaltschutz aufzubringen, wie Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) damals bekannt gab. Gewaltschutzeinrichtungen hatten 228 Millionen gefordert.

Zuletzt hat das Parlament klar gestellt, dass Sicherheitsbehörden personenbezogene Daten zum Schutz gefährdeter Menschen auch dann an Interventionsstellen übermitteln dürfen, wenn kein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt wurde. Dies gilt besonders im Falle von Stalking. Namen und Kontaktdaten von gefährdeten Personen werden in einer zentralen Gewaltschutzdatei gespeichert. (APA, red, 26.6.2021)