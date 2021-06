Moritz Lanegger führt Österreichs 3x3-Nationalteam zur EM. Foto: Fiba3x3/Pajamyi

Tel Aviv/Wien – Das österreichische 3x3-Basketball-Team der Männer nimmt wie schon 2019 an der als Europe Cup titulierten Europameisterschaft teil. Bei der Qualifikation in Tel Aviv landeten Moritz Lanegger, Filip Krämer, Matthias Linortner und Nico Kaltenbrunner am Freitagabend durch ein 21:13 im Prestigeduell mit Deutschland den entscheidenden Sieg. Die Endrunde mit zwölf Teilnehmern steigt vom 10. bis 12. September in Paris.

Die ÖBV-Auswahl war mit zwei Siegen (21:16 gegen Montenegro, 20:17 gegen Griechenland) und einer Niederlage (16:20 gegen die Schweiz) ins Viertelfinale aufgestiegen. Der Erfolg gegen Deutschland bedeutete das Ticket für die Europameisterschaft.

Am Samstag wollen die ÖBV-Frauen Anja Fuchs-Robetin, Sarah Sagerer, Camilla Neumann und Rebekka Kalaydjiev nachziehen. Sie treffen in der Vorrunde wie bereits beim Olympia-Qualifikations-Turnier in Graz vor einem Monat auf Spanien und zudem auf Griechenland. (APA, 26.5.2021)