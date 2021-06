Es ist schon sehr, sehr schön in der Steiermark. Foto: AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Spielberg – Max Verstappen wird von der Pole Position in den Großen Preis der Steiermark auf dem Red Bull Ring in Spielberg starten. Der niederländische Red-Bull-Pilot ließ Valtteri Bottas im Mercedes mit einer Qualifying-Runde in 1:03,841 Minuten am Samstag 0,194 Sekunden hinter sich. Dritter war Bottas-Teamkollege Lewis Hamilton mit 0,226 Rückstand, er wird jedoch von Platz zwei ins Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky) gehen.

Der WM-Führende Verstappen hat so wie Hamilton drei Rennen in dieser Saison gewonnen. Er liegt im Klassement zwölf Punkte vor dem Titelverteidiger aus Großbritannien. Der 23-Jährige durfte sich über seine sechste Pole Position in seiner Karriere freuen – erstmals gelangen ihm zwei direkt nacheinander.

Bottas hatte in der Verlosung um die Pole Position von vornherein keine Chance. Er wanderte nach seiner Boxengassen-Einlage am Freitag, als er sich nach dem Anfahren beinahe in die McLaren-Mechaniker gedreht hätte, drei Plätze in der Startaufstellung nach hinten und wird von Position fünf starten. (APA, 26.6.2021)

Qualifying für den F1-Grand-Prix der Steiermark auf dem Red Bull Ring in Spielberg:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:03,841 Min.

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,194 *

3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,226

4. Lando Norris (GBR) McLaren +0,279

5. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,327

6. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +0,395

7. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,631

8. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +0,673

9. Fernando Alonso (ESP) Alpine +0,733

10. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +0,867

11. (in Q2 ausgeschieden) George Russell (GBR) Williams 1:04,671

12. Carlos Sainz (FRA) Ferrari 1:04,800

13. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren 1:04,808

14. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 1:04,875

15. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:04,913

16. (in Q1 ausgeschieden) Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:05,175

17. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:05,217

18. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:05,429

19. Mick Schumacher (GER) Haas 1:06,041

20. Nikita Masepin (RUS) Haas 1:06,192

* = Bottas wird wegen eines Drehers in der Boxengasse im zweiten Training in der Startaufstellung um drei Positionen zurückgereiht.

Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV und Sky)