Endlich kann auch Österreichs Hauptstadt in realistischerer Form genossen werden. Foto: Asobo/Microsoft/Screenshot

Mit dem fünften Welt-Update des Flight Simulator veröffentlichte Microsoft am Donnerstag umfangreiche Verbesserungen für den Norden Europas, und zwar Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. Im nächsten Update nimmt das Entwicklerstudio Asobo Mitteleuropa in Angriff. Verbessert und aufpoliert werden soll die DACH-Region, also Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Fotogrammetrie für Wien

Wie die Entwickler in einem Video präsentierten, werden Flughäfen, Berge und Sehenswürdigkeiten grafisch überarbeitet. Im kommende Update enthalten sind sogenannte "Points of Interest", darunter etwa das Wiener Riesenrad, die Allianz-Arena in München, das Deutsche Eck bei Koblenz und die Elbphilharmonie in Hamburg.

Auf Wien wird in diesem sechsten Update ein besonderes Augenmerk gelegt, nämlich soll die Hauptstadt mit fotogrammetrischen Texturen aufpoliert werden. 19 andere deutsche Städte haben eine solche Überarbeitung bereits erhalten. Alle anderen Landschaften, Dörfer und Städte werden mithilfe KI-Algorithmen und Satellitenfotos erstellt.

Bei Minute 12 geht die Präsentation für die DACH-Region los. Microsoft Flight Simulator

August

Erscheinen soll das kostenlose Welt-Update am 26. August. Neben den visuellen Verbesserungen soll auch ein neues Flugzeug für Spielerinnen und Spieler erhältlich gemacht werden, und zwar die Junkers Ju-52.

"Microsoft Flight Simulator" ist für Windows PC zu kaufen und im Xbox Game Pass für den PC enthalten. Am 27. Juli soll eine Konsolen-Version für die Xbox Series X/S erscheinen. (hsu, 26.6.2021)