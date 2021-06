Das Objekt der Begierde.

Wien – Titelverteidiger Salzburg mit Neo-Trainer Matthias Jaissle trifft in der 1. Runde des ÖFB-Fußball-Cups auf den Drittligisten WSG Hertha Wels. Vorjahresfinalist LASK bekommt es mit dem FC Marchfeld Donauauen mit einem Vertreter der Regionalliga Ost zu tun, für Rapid zog "Losfee" Peter Filzmaier bei der Auslosung am Samstagnachmittag im ORF die ebenfalls in der Ostliga spielende Wiener Viktoria mit Trainer Toni Polster.

Rekordcupsieger Austria Wien trifft auf den SV Spittal/Drau (RL Mitte), Sturm Graz auf ATSV Stadl-Paura (RL Mitte). Gespielt wird von 16. bis 18. Juli, also fünf Tage nach dem EM-Finale und eine Woche vor dem Auftakt in die Bundesliga.

Wie der ÖFB mitteilte, steht in den ersten drei Runden bei Spielen zwischen Bundesliga- und Amateur-Vereinen grundsätzlich den Bundesliga-Clubs das Heimrecht zu, da diese über die dementsprechende Infrastruktur verfügen, "um die Einhaltung des Mindestabstandes für die besonders zu schützenden Spieler und Betreuer in den Kabinen-, Sanitär- und Zugangsbereichen bestmöglich zu gewährleisten".

Vereine der Landesverbände konnten jedoch einen Antrag auf Austragung des Cup-Spiels auf ihrer Sportanlage stellen. Von diesem Recht hätten 23 Vereine Gebrauch gemacht. (APA; 26.6.2021)



Auslosung der 1. Runde im ÖFB-Cup – alle Paarungen:

Red Bull Salzburg – WSC Hertha Wels

LASK – FC Marchfeld Donauauen

SK Rapid – SC Wiener Viktoria

FK Austria Wien – SV Spittal/Drau

SK Sturm Graz – ATSV Stadl-Paura

WAC – Wiener Sport-Club

TSV Hartberg – TuS Bad Gleichenberg

WSG Tirol – SV Leobendorf

SCR Altach – SC Kalsdorf

FC Admira – SC Neusiedl am See

SV Ried – SV Grödig

SK Austria Klagenfurt – 1. Wiener Neustädter SC

SKN St. Pölten – FC Lauterach

GAK – USV St. Anna/Aigen

FAC Wien – SV Seekirchen

Vorwärts Steyr – FC Kitzbühel

FC Blau Weiß Linz – SV Kuchl

FC Wacker Innsbruck – SV Reichenau-Innsbruck

SV Horn – Sieger TFV Kerschdorfer Tirol Cup

FC Dornbirn – TSV St. Johann/Pongau

Kapfenberger SV – First Vienna FC 1894

SV Lafnitz – FCM Traiskirchen

SC Austria Lustenau – FC Wels

SKU Amstetten – FC Deutschkreutz

2. Platz Kärntner Liga – SC Weiz

ASV Siegendorf – 3. Platz Kärntner Liga

SK Treibach – ASV Drassburg

ASK/BSC Bruck/Leitha – SV Stripfing/Weiden

TWL Elektra – FC Gleisdorf

Schwarz-Weiß Bregenz – Sportunion Vöcklamarkt

Union Gurten – Sieger 45. Uniqa VFV Cup

VfB Hohenems – 1. Platz Tirol Liga