Reaktionen

Kasper Hjulmand (Teamchef Dänemark): "Es ist schwer zu glauben, dass das wirklich Realität ist. Ich möchte mich bei allen Dänen bedanken, die hier so zahlreich hingekommen sind. Und insgesamt für die ganze Unterstützung, die wir überall erleben. Es musste so enden, dass er (Dolberg, Anm.) auf seinem alten Heimatplatz ein Tor schießt. Ich hatte ein gutes Gefühl bei ihm und er war fantastisch."

Rob Page (Teamchef Wales): "Die Jungs waren fantastisch in diesem Turnier. Sie verdienen eine Menge Anerkennung für das, was sie bis heute Abend geleistet haben. Das zweite Tor so früh in der zweiten Hälfte hat den Verlauf des Spiels verändert. Wir sind alle enttäuscht, verletzt und wir wollten nicht, dass unsere Fans so ein Ergebnis sehen. Was diese Gruppe von Spielern geleistet hat, wenn man bedenkt, wo sie in der Heimat stehen, ist eine große Leistung."

Kasper Dolberg (Doppeltorschütze Dänemark): "Es ist völlig verrückt. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich mich fühle. Das ist der totale Wahnsinn. Es ist surreal. Hier hat alles für mich angefangen, und wieder hier in dieser Umgebung zu spielen, ist Wahnsinn."

Joakim Maehle (Torschütze Dänemark): "Schauen Sie sich die Unterstützung an, die wir in Amsterdam hatten. Das ist völlig verrückt. Das Selbstvertrauen und den Mut, den wir mitbringen, müssen wir noch weiter ausbauen. Wir machen uns keine Sorgen, auf wen wir treffen werden. Wir konzentrieren uns auf uns selbst und unsere Qualitäten."

Gareth Bale (Kapitän Wales): "Es ist enttäuschend, das ist alles, was ich sagen kann. Wir haben eine Chance verpasst, aber ich kann den Einsatz nicht bemängeln und das ist das Mindeste. Ich bin trotzdem stolz auf alle. Es ist nicht so, wie wir das Spiel angehen wollten. Aus unserer Sicht haben wir sehr gut angefangen und dann hat sich das Spiel verändert. Wir haben versucht, in der zweiten Halbzeit zu spielen, haben aber einen Fehler gemacht und ein Gegentor kassiert, was das Momentum auf unserer Seite zunichtegemacht hat. Ich hatte das Gefühl, der Referee war von den Fans hier beeinflusst."