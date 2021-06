Er wird Kroatien im Achtelfinale gegen Spanien sehr fehlen. Foto: AFP/PAUL ELLIS

Rovinj – Vizeweltmeister Kroatien muss vor dem EM-Achtelfinale gegen Spanien einen schweren Rückschlag wegstecken. Ivan Perisic hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fehlt im Spiel am Montag (18.00 Uhr) in Kopenhagen. Perisic sei von seinen Teamkollegen isoliert worden und habe sich in eine zehntägige Quarantäne begeben, teilte der kroatische Fußball-Verband mit. Alle anderen Mitglieder des kroatischen EM-Kaders sowie Trainer und Betreuer seien negativ getestet worden.

Leistungsträger und EM-Rekordtorschütze

Der 32-jährige Offensivspieler von Inter Mailand dürfte damit auch im Falle eines Weiterkommens der Kroaten im Viertelfinale und wohl auch in einem möglichen Halbfinale fehlen. Perisic ist einer der großen Leistungsträger im Team und EM-Rekordtorschütze seines Landes. "Er bringt immer sein Maximum", hatte Trainer Zlatko Dalic die Leistungen von Perisic dieser Tage gesondert hervorgehoben. Beim 1:1 gegen Tschechien rettete Perisic wenigstens ein Remis, gegen Schottland sicherte er mit dem 3:1 Platz zwei.

Laut dem kroatischen Verband habe er das positive Testergebnis bei dem Profi von Inter Mailand am Samstagabend im Rahmen einer regulären Testreihe erhalten. Da alle anderen Tests negativ gewesen seien, konnte die Auswahl die Reise nach Dänemark angehen.

Kroatien hat sein Teamquartier wegen der Corona-Pandemie in der Heimat in Rovinj. Grund dafür war die Sorge, dass bei einem positiven Corona-Fall bei den Vorrundenspielen in Großbritannien die ganze Mannschaft möglicherweise in Quarantäne gemusst hätte. "Die Bedingungen sollten für alle dieselben sein. Es sind nicht dieselben für alle", hatte Trainer Dalic während der Vorrunde gesagt. Die bisherigen Corona-Fälle kurz vor oder während der EM hatten keine Team-Quarantäne zur Folge. (APA/dpa, 27.6.2021)