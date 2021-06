Ein Duell auf Augenhöhe. Die Suns liegen jedoch nun schon komfortabel mit 3:1 voran. Foto: Reuters/Robert Hanashiro-USA TODAY Sports

Los Angeles (Kalifornien) – Die Phoenix Suns benötigen noch einen Sieg, um erstmals seit 1993 in das NBA-Finale einzuziehen. Die Texaner haben am Samstag bei den Los Angeles Clippers mit 84:80 gewonnen und führen damit in der "best of seven"-Serie im Finale der Western Conference mit 3:1.

Die Suns gingen 14:2 in Führung, worauf die erneut ohne den verletzten Kawhi Leonard angetretenen Gastgeber nie näher als bis auf einen Punkt herankamen. Bei beiden Teams ließ die Wurfquote zu wünschen übrig, vor allem von jenseits der Dreipunktelinie. Insgesamt gab es nur neun Dreier – die Suns verwerteten vier von 20 Versuchen, die Clippers fünf von 31. Die fünfte Partie findet in der Nacht auf Dienstag statt. (APA/sda, 27.6.2021)

NBA-Ergebnis vom Samstag:

Play-off-Halbfinale ("best of 7) – Western Conference:

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 80:84; Stand 1:3.