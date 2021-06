WPP sichert sich den Titel "Holding Company of the Year", FCB ist "Network of the Year". Bilanz für Österreich: Drei Shortlist-Platzierungen

Wien/Cannes – Am Freitag wurden in Cannes die letzten Löwentrophäen des diesjährigen Festivals vergeben, ausgezeichnet wurden Arbeiten in den Kategorien "Film", Titanium", "Sustainable Development Goals" und "Glass: The Lion for Change". Darüber hinaus wurden die Gewinner der Special Awards für 2020/2021 und der Preisträger des "Grand Prix for Good" bekannt gegeben.



Film Lions

Die Kategorie "Film" zählt 2.726 Einreichungen, wovon 83 mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: acht erhielten Gold, 25 Silber, 47 Bronze und gleich drei wurden mit einem Grand Prix ausgezeichnet. Die Höchstauszeichnungen gingen an "Crocodile Inside" von BETC Paris (FR) für Lacoste, "Nike: You Can’t Stop Us" von Wieden+Kenndy Portland (USA) und #WombStories von AMV BBDO London (UK) für Essity.

Lacoste: Crocodile Inside

Nike: You Can't Stop Us

#WombStories, Essity.

Titanium Lions

Von 196 Einreichungen in der Kategorie "Titanium" wurden sechs mit einem Titanium-Löwen prämiert. Der Grand Prix ging an #WombPainStories von AMV BBDO London (UK) für Essity. Nach ihren Grand-Prix-Auszeichnungen in "Health & Wellness", "Film Craft" und "Film" ist der Titanium-Grand Prix somit bereits der vierte für die Londoner Agentur AMV BBDO.

Glass: The Lion for Change

"Glass: The Lion for Change" zählt 187 Einreichungen, sieben wurden prämiert: zwei mit Gold, eine mit Silber und drei mit Bronze. Den Grand Prix sicherte sich VMLY&R Brasilien mit "I am" für Starbucks. Möchten Trans-Menschen in Brasilien ihren Namen ändern, ist das kein leichtes Unterfangen. Deshalb wandelte man einen Starbucks-Shop kurzerhand in ein Standesamt um und schuf einen Ort, an dem sich Menschen unabhängig ihres Geschlechts nicht nur willkommen fühlen, sondern wo sie auch ihren Namen legal und kostenlos ändern können.

Sustainable Development Goals Lions

Von 736 Einreichungen in der Kategorie "Sustainable Development Goals" wurden 20 prämiert; davon drei mit Gold, vier mit Silber und zwölf mit Bronze. Der Höchstpreis ging an den CO2-Fußabdruck-Rechner "The 2030 Calculator" vom finnischen Fintech Doconomy und der Designagentur FARM aus Stockholm (SWE) für Doconomy.

Grand Prix for Good

Den "Grand Prix for Good" sicherte sich "#StillSpeakingUp DeepTruth" von Publicis Mexico und Publicis Latvia für Propuesta Cívica + Reporters Sans Frontieres. Für Lettland ist es die allererste Grand-Prix-Auszeichnung.

Die Special Awards

Holding Company of the Festival 2020/21: 1. WPP | 2. Omnicom | 3. Interpublic Group

Network of the Festival 2020/21: 1. FCB | 2. Ogilvy | 3. BBDO Worldwide

Agency of the Festival 2020/21: 1. AMV BBDO, London, UK | 2. Publicis Italy, Mailand, Italien | 3. FCB Chicago, USA

Independent Agency of the Festival 2020/21: 1. Wieden+Kennedy, Portland, USA | 2. The Bloc, New York, USA | 3. Rethink, Toronto, Kanada

Palme D’Or 2020/21: 1. Chelsea Pictures, USA | 2. Pulse Films, USA | 3. Division, Frankreich | 4. Smuggler, USA | 5. Prettybird, USA (red, 27.6.2021)