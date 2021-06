Foto: Michael Gruber

Nachdem Samstagfrüh Passanten eine leblose Frau in Wien Donaustadt entdeckt hatten, wurde nun im Zuge der Obduktion Tod durch Ersticken festgestellt, teilte die Polizei Wien am Sonntag mit. Weil der Körper der Frau einige Hämatome hinwies, kann ein "Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden", hieß es weiter in der Aussendung. Sowohl die Identität als auch die Tathintergründe sind bislang unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Die Zeugen fanden die ungefähr 18-Jährige gegen 7 Uhr an einen Baum gelehnt auf einer Grünfläche neben der Viktor-Kaplan-Straße, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Sie versuchten sie zu reanimieren und verständigten Polizei und Rettung. Allerdings konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen.

Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, war die Frau 1,60 Meter groß mit schlanker Statur. Sie trug braunes, rötlich gefärbtes, schulterlanges Haar und hatte auffällig hellgrüne Augen.

Zum Zeitpunkt der Auffindung trug die Frau einen schwarzen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Live or Die". Außerdem trug das junge Opfer eine schwarz-weiß karierte Hose und weiße Nike Sportschuhe. (APA, etom, 27.6.2021)