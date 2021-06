Foto: Paramount Pictures

20.15 KULTGAUNEREI

Charlie staubt Millionen ab (The Italian Job, GB 1969, Peter Collinson) Meisterdieb Charlie Croker (Michael Cain) kann es nicht lassen. Gerade wurde er aus dem Gefängnis entlassen, und schon hat er es auf das ganz große Geld abgesehen. Mithilfe des Gangsterbosses Mr. Bridger (Noël Coward ) plant er in Turin den Coup des Jahrhunderts. Klassiker der 1960er-Jahre mit wunderbar-verrückter Verfolgungsjagd. Bis 21.50, Arte

Foto: Paramount Pictures

20.15 ROYALE ANSICHTEN

Themenmontag: Charles und Diana – die Wahrheit hinter ihrer Hochzeit Die Doku zeichnet die sieben Tage vor der angeblichen Traumhochzeit von Charles und Diana nach. 21.30 Uhr folgt das Porträt Prinz Charles – der ewige Thronfolger, danach ab 22.10 Uhr Charles und Camilla – die Frau an seiner Seite.

Bis 23.00, ORF 3

20.15 KOMÖDIE

Shang-High Noon (USA 2000, Tom Dey) Im Jahre 1881 reist der chinesische Hofgardist Chon Wang mit einer kaiserlichen Abordnung in die USA, um die entführte Prinzessin Pei Pei aus den Fängen eines Verräters zu befreien. Die Rettung ist allerdings alles andere als einfach. In den Hauptrollen: Jackie Chan und Owen Wilson. Bis 22.40, Kabel 1

21.50 KRIMI

Der Baum, der Bürgermeister und die Mediathek (L’arbre, le maire et la médiathèque, Frankreich 1993, Éric Rohmer) Julien Dechaumes ist Bürgermeister des kleinen französischen Dorfes Saint-Juire en Vendée und hat große Pläne: Durch den Bau eines Kultur- und Sportzentrums will er seinem Dorf zu nationaler Bekanntheit verhelfen und es zu einem modernen Freizeitort machen. Doch dabei stößt er auf einige Hindernisse. Es wird endlos – aber stets mit Leidenschaft und auf hohem Niveau – diskutiert, debattiert und kommentiert. Bis 23.40, Arte

22.10 WESTERN

Fahrt zur Hölle, ihr Halunken (Gli specialisti, I/F/BRD 1969, Sergio Corbucci) Hud (Johnny Hallyday) will den Mord an seinem Bruder Charlie rächen. Nach einem Banküberfall wurde Charlie als vermeintlicher Räuber in dem Städtchen Blackstone festgenommen und gelyncht. Hud ist von seiner Unschuld überzeugt. Auf seinem Rachefeldzug muss er es mit hinterlistigen Bürgern, schrägen Hippies und einem einarmigen mexikanischen Banditen aufnehmen. Bis 23.45, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Mit diesen Themen: Reisen nach Corona: Ist der Massentourismus am Ende? / Wem gehört der öffentliche Raum? Und mit welchen Konzepten wird er genutzt? / Konrad Paul Liessmann widmet sich in seinem jüngsten Buch Alle Lust will Ewigkeit dem Philosophen Friedrich Nietzsche. Bis 23.15, ORF 2

23.55 DOKUMENTATION

37° – Homeoffice am Strand Weltweit sind mehrere Millionen Internetnomaden unterwegs. Gut ausgebildete junge Selbstständige reisen um die Welt und bleiben, wo es ihnen gerade gefällt. Bis 0.25, 3sat