Liebe Leserin, lieber Leser,

was bringt ein 4K-Fernseher eigentlich? Die Theorie ist in der Praxis nicht immer ganz so vorteilhaft, wie wir in unserem Test bemerken. Ein Fußballfan feuerte bei einem Live-Interview gegen den Medienmacher Wolfgang Fellner. Und: Die Verantwortlichen hinter der Webseite Africrypt beteuern ihre Unschuld bei dem Verlust von Bitcoins im Wert von angeblich mehr als drei Milliarden US-Dollar. Wir wünschen gute Lektüre!





Der ungeschönte Blick: Was ein neuer 4K-Fernseher wirklich bringt

"Wird man belästigt?": Fußballfan schießt bei "oe24"-Interview gegen Fellner

Drei Milliarden Euro: Brüder hinter Kryptoseite "Africrypt" beteuern Unschuld

Bankomat durch Sicherheitslücke bei NFC mit Handy-App gehackt

"Dungeons & Dragons: Dark Alliance" im Test – Monsterjagd im Mittelmaß