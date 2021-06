In dieser Galerie: 5 Bilder Vor dem Spiel waren Oranje-Fans noch in Feierlaune. Foto: imago images/PA Images Der Anfang vom niederländischen Ende: De Ligts Handspiel. Foto: EPA/Tibor Illyes Dann ging's schnell: Rot. Foto: AFP/Laszlo Balogh Holes trifft. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo Tschechien jubelt. Foto: AP Photo/Laszlo Balogh

Budapest – Für die niederländische Fußball-Nationalmannschaft ist im Achtelfinale der paneuropäischen EM überraschend Endstation gewesen. Der Sieger der Österreich-Gruppe C zog am Sonntag in Budapest gegen Tschechien mit 0:2 (0:0) den Kürzeren. Der Dritte von Pool D setzte sich dank Toren von Tomas Holes (68.) und dem vierfachen Turnier-Torschützen Patrik Schick (80.) durch und profitierte auch von einem Ausschluss von Niederlande-Abwehrspieler Matthijs de Ligt wegen Torraubs (55.).

Viertelfinalgegner der ohne den verletzten Kapitän Vladimir Darida angetretenen Tschechen ist am Samstag (18.00 Uhr) in Baku Dänemark. Die Niederländer mussten sich hingegen vorzeitig vom Traum des EM-Coups wie zuletzt 1988 verabschieden – und das nach einer souveränen Gruppenphase mit drei Siegen. (APA, 27.6.2021)