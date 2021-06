Schenkten sich nichts und sich gegenseitig ein: Bryan Cristante gegen David Alaba. Foto: APA/AFP/POOL/JUSTIN TALLIS

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende.

TV-Quote und Fußball-EM: Im Schnitt rund 1,99 Millionen ORF-Zuschauer bei Italien gegen Österreich – 63 Prozent Marktanteil für zweite Halbzeit, 66 Prozent für Verlängerung – Rekordquote auch für das ZDF

DDR: Die Morde der kleinen Leute: "Polizeiruf 110", für viele der bessere "Tatort", wird 50 – Krimireihe aus der DDR erzählt Lebensgeschichten der weniger Privilegierten. Das gab es schon im Osten – unter den Augen der Zensur.

"Wird man belästigt?": Fußballfan schießt bei "oe24"-Interview gegen Fellner – Bei einem Interview des Senders nach dem Spiel Österreich gegen Italien fragte ein Zuschauer nach den Vorwürfen gegen Medienmacher Wolfgang Fellner

Medienglosse: Die Reise nach Berlin: Sebastian Kurz im "Blattsalat" – Haben wir das nicht schon vor dem Kanzlerbesuch beim Virologen gehört?, fragt sich Günter Traxler

TV-Tagebuch: US-Serie "Panic" bei Amazon Prime: Gladiatoren im Provinznest – Eine Mutprobe nach der anderen muss dabei absolviert werden, Fehler können tödlich enden

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Die beschädigte Demokratie – Orbans Politik und Europas Alarmrufe – Ab 22.10 Uhr in ORF 2

ORF On: "Keineswegs Aufgabe, im Sinne einer Partei zu intervenieren": Mail der Redakteursvertreter an ORF-On-Geschäftsführer Weißmann – Vorspann einer Meldung soll geändert worden sein, nach einer Diskussion, an der sich auch Weißmann beteiligt haben soll – Weißmann: "Meine Aufgabe ist auch, bei Meinungsverschiedenheiten zu vermitteln

Werbefestival: Lettland holt seinen allerersten Grand Prix in Cannes – WPP sichert sich den Titel "Holding Company of the Year", FCB ist "Network of the Year". Bilanz für Österreich: Drei Shortlist-Platzierungen

London: Sechs Festnahmen bei Protesten gegen britische Medienmogule – Mehrere Tonnen Pferdemist ausgekippt – Aktivisten kritisierten die enge Verbindung zwischen milliardenschweren Eigentümern der britischen Verlage und der Politik

Switchlist: Kittle Joe, Star Trek, Ayi und Orbáns Politik: TV-Hinweise für heute Abend.