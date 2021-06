Das Boot soll in der Adria auf Grund gelaufen und in Brand geraten sein

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Mai 2020. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Ex-Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz Christian Strache soll am Sonntag in Kroatien um Haaresbreite einem Brand auf einer Motorjacht entkommen sein. Das berichtet die "Kronen Zeitung". Aus noch ungeklärten Gründen soll das etwa 15 Meter lange Schiff in der Nähe von Biograd auf Grund gelaufen und in Brand geraten sein. Auch zu einer Explosion soll es gekommen sein. Die angeblich sieben Passagiere, darunter auch Strache, sollen sich aus eigener Kraft an Land gerettet haben, noch bevor die kroatische Küstenwache mit Löschbooten eintraf.

Situation bezüglich Ausreise unklar

Laut "Krone" wird den Beteiligten die Ausreise aus Kroatien verweigert, bis die Brandursache geklärt ist. Vom Außenministerium gibt es dazu bisher keine Bestätigung. Man sei noch dabei die Berichte zu verifizieren, sagt eine Sprecherin gegenüber dem STANDARD. Es hätten sich bisher jedenfalls keine österreichischen Staatsbürger an die Botschaft in Kroatien gewandt.

Sollte Strache Kroatien wirklich nicht verlassen dürfen, könnte es sein, dass er seine Ladung vor den Ibiza-U-Ausschuss am Donnerstag und einen Gerichtstermin am 6. Juli verpasst. Bei dem Gerichtstermin geht es um mutmaßlichen Gesetzeskauf im Zusammenhang mit einer Privatklinik in Wien-Währing. (jop, 28.6.2021)