Der britische Gesundheitsminister trat zurück, nachdem ein Video eines Kusses zwischen ihm und seiner Mitarbeiterin veröffentlicht wurde. Nun gerät sein Mailverkehr in den Fokus

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock kam durch eine Affäre zu Fall. Foto: AFP / Ian Vogler

London – Dem wegen einer Affäre zurückgetretenen britischen Gesundheitsminister Matt Hancock droht weiteres Ungemach. Die oppositionelle Labour Party fordert eine Untersuchung der Kommunikation des 42-Jährigen, wie der "Guardian" am Montag berichtete.

Hancock soll nach Informationen der "Sunday Times" seit März 2020 eine private E-Mail-Adresse für dienstliche Belange genutzt haben. Damit habe er wichtige Informationen vor Mitarbeitern und der Öffentlichkeit geheim gehalten, so der Vorwurf.

Kuss mit Mitarbeiterin

Hancock war am Samstag zurückgetreten und hatte einen Verstoß gegen die Corona-Abstandsregeln eingeräumt, nachdem ein Video aufgetaucht war, das den verheirateten Minister küssend mit einer ebenfalls liierten Mitarbeiterin in seinem Büro zeigt. Die Zeitung "Metro" berichtete, dass Labour-Politikerin Fleur Anderson die Polizei aufgefordert habe, den Vorfall zu untersuchen.

Unklar ist noch, wie das Video an die Zeitung "The Sun" gelangte. Wie die "Times" berichtete, soll der Geheimdienst MI5 die Regierung bei der Untersuchung unterstützen. Parteiübergreifend ist von einem schweren Sicherheitsleck die Rede. Nach Informationen der "Mail on Sunday" hatte ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums das Video gesichert und über einen Anti-Lockdown-Aktivisten angeboten.

Vorwurf der Günstlingswirtschaft

Hancocks Rücktritt bedeute nun noch lange nicht das Ende der Angelegenheit, sagte Labour-Chef Keir Starmer. Auch Premierminister Boris Johnson, der dem Minister zunächst den Rücken gestärkt hatte, habe viele Fragen zu beantworten.

Bereits seit längerem wird Hancock Günstlingswirtschaft vorgeworfen. So hatte der Besitzer seines örtlichen Pubs einen Millionenauftrag für Schutzausrüstung erhalten, obwohl er keine Erfahrung in dem Gebiet hat. Zudem ist unklar, ob er seine Geliebte vor Beginn der Affäre oder erst danach auf Staatskosten eingestellt hat.

Nachfolger von Hancock als Gesundheitsminister ist Sajid Javid, der schon mehrere Kabinettsposten innehatte – und im Februar 2020 im Streit mit dem Premier als Finanzminister zurückgetreten war. (APA, dpa, 28.6.2021)