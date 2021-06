In dieser Galerie: 3 Bilder Die Trump Organization könnte im Falle einer Anklage vor dem Bankrott stehen. Foto: EPA/TANNEN MAURY Manhattans Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance Jr. macht Ernst. Foto: REUTERS/Jeenah Moon/File Photo Donald Trump zeigte sich am Samstag wieder einmal vor einer großen Menge an Anhängern – in Ohio. Foto: imago images/ZUMA Wire

Offenbar macht der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan nun Nägel mit Köpfen, wenn es um die Strafverfolgung von Donald Trump und seinem Unternehmen geht. Cyrus Vance Jr. und die New Yorker Staatsanwältin Letitia James arbeiten zusammen, um erste Anklagepunkte gegen die Firma des Ex-US-Präsidenten vorzubringen. Und das könnte noch diese Woche passieren, wie US-Medien berichten. Das "Wall Street Journal" wurde sogar noch konkreter und schrieb von einem Gerichtstermin am Donnerstag.

Erst Anfang der Woche hatten die Strafbehörden Trumps Anwaltsteam aufgefordert, eine Verteidigung einzubringen, warum die Gerichte nicht bemüht werden sollten. Das berichtete zuerst die "Washington Post". Details zu einem anschließenden Treffen am Montag waren nicht an die Öffentlichkeit gelangt.

Trump veröffentlichte aber eine persönliche Stellungnahme am Montag. In der heißt es, dass ihn die Behörden nur wegen seiner Politik verfolgen würden. Er ging zwar nicht ins Detail, welche Vorgehensweisen er meinte, doch schrieb er, dass solche "Dinge Standardvorgehensweisen in der US-Geschäftswelt" seien und in "keiner Art Verbrechen".

Steuervergehen

Die Staatsanwälte untersuchen, ob die Trump Organization falsche Wertangaben zu ihren Besitztümern gemacht hat, um Investoren und Steuerbehörden zu täuschen. Auch nicht gemeldete Bargeldzahlungen sind laut Medienberichten vom Mittwoch in den Fokus der Behörden gelangt.

Außerdem könnte es sein, dass für Lohnzuschläge von leitenden Mitarbeitern keine Steuern bezahlt wurden. Rechtsexperten gehen davon aus, dass eine Anklage zum Bankrott des Unternehmens führen könnte, da die Glaubwürdigkeit vor Banken und Geschäftspartnern schweren Schaden nehmen würde.

Bereits vergangenen Donnerstag hat es ein Treffen zwischen den Anwälten des Ex-Präsidenten und jenen seines Unternehmens sowie den Anklägern gegeben. Solche Treffen sind im Vorfeld von Anklageerhebungen bei Finanzvergehen keine Seltenheit, bieten sie den Verteidigern doch die Möglichkeit, weiteres Beweismaterial vorzubringen, bevor die Staatsanwaltschaft die letztgültige Entscheidung trifft, ob der Fall vor Gericht landet.

Gefahr für politische Ämter

Einer der Trump-Anwälte, Ronald Fischetti, sagte nach dem Donnerstagstreffen, dass die Behörden nun sowohl gegen die Trump Organization vorgehen als auch gegen deren Finanzchef Allen Weisselberg, der nicht mit den Ermittlern kooperiert. Er soll die Aussage verweigert haben, als es darum ging, ob Donald Trump persönlich von Weisselbergs Verwendung von Autos, Wohnungen und anderen Gütern gewusst habe, die nicht ordentlich versteuert wurden.

Selbst wenn es nicht zu einer Anklage kommen sollte, könnten die Ermittlungen aber eine erneute Präsidentschaftskandidatur von Trump behindern. Er war am Samstag zum ersten Mal seit dem 6. Jänner wieder vor einer Menge an Anhängern aufgetreten und verstärkte so die Gerüchte, dass er 2024 wieder ums Weiße Haus antreten könnte. Am Mittwoch reiste er zusammen mit dem texanischen Gouverneur Greg Abbott an die Grenze zu Mexiko. Die nächste Massenveranstaltung folgt bereits am kommenden Samstag, dem Vorabend des US-Unabhängigkeitstages, in Sarasota/Florida. (bbl, 30.6.2021)