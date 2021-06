Die SPÖ-Chefin wurde mit historisch schlechtem Ergebnis wiedergewählt. Was dahintersteckt, wer sie zu Fall bringen will und wie tief die SPÖ in der Krise ist

Die EM-Niederlage des österreichischen Nationalteams am Samstag war bitter – doch ebenso schmerzlich dürfte der Parteitag der Sozialdemokraten Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in Erinnerung bleiben. Sie wurde zwar als SPÖ-Bundesvorsitzende bestätigt – allerdings mit rekordverdächtig schlechter Zustimmung von nur 75 Prozent. Und dann verließen auch noch so viele Abgeordnete frühzeitig den Parteitag, dass er nicht einmal mehr beschlussfähig war. Viele fragen sich nun: Wie kam's zu dem Streichkonzert auf dem Parteitag? Wer hat im Hintergrund die Fäden gezogen? Und: Kann die SPÖ mit Rendi-Wagner an der Spitze Wahlen gewinnen? Antworten darauf liefert Katharina Mittelstaedt vom STANDARD. (red, 28.6.2021)