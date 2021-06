In der ersten Folge mit dem Titel "Der Türkise Weg" widmen sich Moritz Wehr und Emil Biller den Skandalen und Methoden der ÖVP unter Sebastian Kurz

Wien – Am Montag geht auf Hashtag – dem Digitalverlag rund um Ex-"Datum"-Chefredakteur Stefan Apfl – ein neues YouTube-Format online, in "politik:oida" wollen Filmemacher Moritz Wehr und Journalist Emil Biller "aktuelle politische Entwicklungen für eine breite Zielgruppe aufbereiten", heißt es in der Ankündigung.

In ihrer ersten Episode, der 43-minütigen Dokumentation "Der Türkise Weg", geht es um die Skandale und Methoden der neuen ÖVP unter Sebastian Kurz.

Trailer zu "Der türkise Weg"

Hashtag Media

Mithilfe von Interviews mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien sowie mit öffentlich zugänglichem Archivmaterial wollen Wehr und Biller "das Offensichtliche hinter der PR-Kulisse sichtbar und verstehbar machen".

In der ersten Folge kommen etwa Verfassungsrechtler Heinz Mayer, Politikberater Thomas Hofer, "Falter"-Medienressortleiterin Barbara Toth und Harald Fidler vom STANDARD zu Wort. (red, 28.6.2021)