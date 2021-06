Red-Bull-Sender Servus TV übertrug das Grand-Prix-Rennen in Spielberg. 534.000 schauten zu. Foto: imago images/Motorsport Images

Den großen Preis der Steiermark sicherte sich am Sonntag der Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Red-Bull-Sender Servus TV übertrug das Grand-Prix-Rennen in Spielberg. 534.000 schauten zu.

Sportliches Quotenhighlight an dem Tag war einmal mehr die Fußball-Europameisterschaft. Den Sieg Belgiens gegen Portugal verfolgten in der ersten Halbzeit 920.000 Zuschauer. In der zweiten Halbzeit waren rund eine Million Fußballfans dabei. (red, 28.6.2021)