Was spricht dafür, was dagegen? Diskutieren Sie im Forum!

Originalsprache oder Deutsch? Was ziehen Sie vor? Foto: getttyimages/istockfoto/ra2studio

Geht man mit Freundinnen und Freunden ins Kino, gibt es bei der Filmauswahl oft noch die Diskussion, ob man den Film im Original oder auf Deutsch synchronisiert sehen will. Denn es gilt, bloß kein Wort zu verpassen, das für die Handlung wichtig ist – so das eine Lager. Nachvollziehbar, schließlich gibt man ja ungern Geld fürs Ticket aus oder investiert Zeit in einen Film, um dann nur die Hälfte mitzubekommen. Das besonders bei komplizierten Handlungen, bei denen es wichtig ist, den Dialogen auch folgen zu können. Außerdem ist nicht jeder mit sämtlichen Dialekten beispielsweise des Englischen vertraut, und so manche Schauspielerinnen und Schauspieler neigen auch dazu, sich leise durch ihre Filme zu nuscheln. Schön, wenn man sich da wenigstens an der eigenen Sprache festhalten kann.

Das ganze Filmerlebnis leidet, wenn er nicht in Originalsprache gezeigt wird – so das andere Lager. Die Authentizität, der Wortwitz, Drama und Situationskomik gehen komplett verloren, wenn auf Deutsch drübersynchronisiert wird. Immerhin gibt es ja auch noch die Option, den Film mit Untertiteln zu sehen, so kommen auch jene problemlos mit, die der Film-Originalsprache nicht oder nicht so gut mächtig sind.

Original, OmU oder synchronisiert: Wie ist es Ihnen am liebsten?

Was spricht für Sie dafür, was dagegen? Und sind Sie dabei kompromissfähig? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 5.7.2021)