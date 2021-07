"Ooh my little pretty one, pretty one. When you gonna give me some time, Sharona?" Mehr braucht es gar nicht. Die ersten paar Takte erklingen im Radio, und man ist wieder mittendrin im Lieblingsfilm aus Jugendtagen, wenn Winona Ryder, die Königin der 90er-Jahre, gemeinsam mit Janeane Garofalo und Steve Zahn im Supermarkt eine spontane und ausgelassene Tanzpause einlegt. Ethan Hawke natürlich nicht, er war zu cool. Der Film ist natürlich "Reality Bites", und er beeindruckte eine ganze Reihe an Teenagern, die sich auch heute noch, im mittlerweile besten Erwachsenenalter, immer noch angeregt über ihn austauschen können.

M-M-M-My Sharona! Movieclips

Andere wiederum konnten gar nicht genug von "Dirty Dancing" und der unmöglichen Liebe zwischen Tanzlehrer Johnny Castle und Frances "Baby" Houseman bekommen, die Videokassette wurde öfter zurückgespult, als gut für sie war. "La Boum" verzauberte die einen, andere träumten von einer Trainingseinheit bei "Karate Kids" Mr. Miyagi.

Ihr Lieblingsfilm aus Jugendtagen?

Warum hat Sie der Film damals so angesprochen? Welche Szene konnten Sie nie vergessen? Und wie finden Sie ihn heute? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 19.7.2021)