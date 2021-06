Passanten legten am Fundort der Leiche in der Viktor-Kaplan-Straße seit Samstag Blumen nieder und stellten Kerzen auf. Foto: moe

Wien – Eine Apotheke könnte eine wesentliche Rolle bei der Lösung im Fall der toten 13-Jährigen spielen, die am Samstagmorgen in der Viktor-Kaplan-Straße in Wien-Donaustadt sterbend bei einem Alleebaum gefunden wurde. Die Polizei bestätigt auf STANDARD-Anfrage, dass die Bilder aus der Überwachungskamera der "Apotheke Neu Kagran", die in der Nacht von Freitag auf Samstag Nachtdienst hatte, sichergestellt wurden.

Bedeckt halten sich die Ermittler aber bei der Frage, ob die junge Niederösterreicherin selbst oder eine möglicherweise tatverdächtige Person auch bei der Apotheke war oder nicht. Offiziell wollte Pressesprecher Markus Dittrich lediglich bestätigen, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort gewesen sei, sondern der Teenager in einem Gebäude getötet worden sei – es sich also nicht um eine Tat im öffentlich Raum gehandelt hat.

Zurückhaltung der Exekutive

Aus ermittlungstaktischen Gründen geizt die Exekutive generell mit Informationen. Zur Todesursache wird lediglich festgehalten, dass die Obduktion ergeben habe, dass das Mädchen erstickt worden sei. Ob dabei ein Gegenstand oder die bloßen Hände verwendet wurden, will Dittrich nicht verraten. Denkbar ist auch ein Erwürgen oder Erdrosseln, da auch das einen Erstickungstod auslösen kann. Mehrere Blutergüsse, darunter auch welche im Halsbereich, könnten dafür ein Indiz sein.

Die Beamtinnen und Beamten des Landeskriminalamtes durchleuchten am Montag jedenfalls weiter das Umfeld der Toten. Die Eltern, die sich erst am Sonntag nach der medialen Berichterstattung gemeldet hatten und ihre Tochter identifizieren mussten, sollten frühestens Montagnachmittag ausführlich befragt werden.

Ermittlungen wegen Mordverdachts

Unklar ist nämlich, warum die 13-Jährige nicht bei ihren Eltern, sondern in der Bundeshauptstadt war und auch nicht vermisst wurde. Medienberichte, wonach der Teenager schon früher abgängig war, will offiziell niemand kommentieren. Auch bei der Staatsanwaltschaft Wien bestätigt Mediensprecherin Carmen Kainz lediglich, dass am Wochenende ein Akt zu Ermittlungen wegen Mordverdachts angelegt wurde.

Zu hören ist aus der Polizei, warum man ursprünglich von einem rund 18 Jahre alten Opfer ausgegangen war: Die 13-Jährige sei körperlich ungewöhnlich weit entwickelt, eine Altersbestimmung nach Augenschein daher schwierig gewesen.

Insgesamt scheinen die Kriminalisten aber zuversichtlich, recht bald zu einem Fahndungserfolg zu kommen.

14 durch Fremdeinwirkung gestorbene Frauen in sechs Monaten

Heuer sind in Österreich bisher 14 Frauen (mutmaßlich) von einem (Ex-)Partner ermordet worden. In zwei Fällen begingen Paare Mord und Selbstmord. Die Häufung der Frauenmorde hatte eine Gewaltschutzdebatte ausgelöst. Nach einem runden Tisch mit Opferschutzeinrichtungen im Mai verkündete die Regierung als Sofortmaßnahme, zusätzlich 24,6 Millionen Euro für den Gewaltschutz aufzubringen. Gewaltschutzeinrichtungen hatten 228 Millionen gefordert.

Zuletzt hat das Parlament als Reaktion auf die Tötungen klargestellt, dass Sicherheitsbehörden personenbezogene Daten zum Schutz gefährdeter Menschen auch dann an Interventionsstellen übermitteln dürfen, wenn kein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt wurde. Dies gilt besonders im Falle von Stalking. Namen und Kontaktdaten von gefährdeten Personen werden in einer zentralen Gewaltschutzdatei gespeichert. (Michael Möseneder, 28.6.2021)