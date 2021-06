RADIO-TIPPS

11.05 LITERATUR

Radiogeschichten: Zum 90. Geburtstag von Slawomir Mrożek Das Geheimnis des Lebens und andere Satiren von Slawomir Mrożek. Es liest Detlev Eckstein. Bis 11.25, Ö1

18.25REPORTAGE

Journal-Panorama: Österreich in der Welt Was sind eigentlich Österreichs Positionen in der Außenpolitik? Was treibt Österreichs Außenpolitik an, und erreicht sie ihre Ziele?

Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Treibhausgase im Tank Über Forschungen zur Herstellung von synthetischem Kerosin. Welche Zukunftschancen hat dieses Projekt? Bis 19.30, Ö1 (Astrid Ebenführer, 29.6.2021)