Donald Trump begeisterte am Wochenende tausende seiner Fans in Ohio und kündigte auf großer Bühne einen Rachefeldzug an

Der "beste Präsident aller Zeiten is back". Donald Trump ist aus seinem Exil in Florida wieder aufgetaucht. Er begeisterte am Wochenende tausende seiner Fans in Ohio und kündigte auf großer Bühne einen Rachefeldzug an. Er wolle das Land "zurückerobern". Trump, martialisch wie eh und je – "Safe America" ist sein neues Schlagwort. Nach wie vor bleibt er bei der Behauptung, Joe Biden habe die Wahl gestohlen. Dass der Ex-Präsident weiterhin seine Anwälte und private Firmen damit beschäftigt, Beweise für ebendiese Behauptung zu finden, gilt den Fans als Bestätigung.

Der Zeitpunkt für die Wahlkampfveranstaltung in Ohio fünf Monate nach der Wahl ist wohl nicht zufällig gewählt. Der juristische Druck auf Trump und seinen Konzern wird immer größer. Mittlerweile hat die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan eine Grand Jury zur Beweiserhebung eingesetzt. Sie haben offenbar genügend Material für eine Anklage wegen Steuervergehen. Eine potenzielle Anklage wird Trump jedenfalls geschickt in den Rahmen der "großen Hexenjagd" zu setzen wissen. 30 Prozent der Wähler folgen dieser Argumentation nach wie vor. Wer in der Partei Zweifel äußert, droht Opfer parteiinterner Säuberungen zu werden.

Am 6. Jänner hat die Geschichte von der Intrige gegen Trump schon einmal fast zu einer Katastrophe geführt. Nur durch Zufall endete der Sturm auf das Kapitol nicht noch blutiger. Die Stimmung in den USA könnte aber jederzeit wieder kippen. (Manuela Honsig-Erlenburg, 28.6.2021)