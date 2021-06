[Inland] Moscheeschließungen durch die Regierung nichts als Showpolitik?

Neue Corona-Verordnung: Welche Lockerungen am Donnerstag kommen.

Getötetes Mädchen in der Donaustadt: Überwachungsvideos sichergestellt.

Politikberater Hofer: "Die Unzufriedenheit mit Rendi-Wagner ist bedenklich".

[International] Reportage von unserem Korrespondenten: In Äthiopiens Tigray-Provinz herrscht das Maximum an Terror.

[Wirtschaft] Globale Mindeststeuer für Unternehmen erntet viel Gegenwind.

[Video] Wie funktioniert das Reisen mit dem Grünen Pass?

[Sport] Topsensation: Schweiz schaltet Weltmeister Frankreich im Elferschießen aus

[Karriere] Berufseinstieg: "Ich mache das Beste aus der Situation".

[Mitreden] Wofür geben Sie Ihr Urlaubsgeld aus?

[Wetter] Ein Tief nähert sich von Westen her Österreich. Die teils hochgradig labilen und sehr energiereichen Luftmassen werden dabei immer öfter aktiviert, die Folge sind Gewitter. Die heftigsten Gewitterentwicklungen werden vor allem in den Abendstunden entlang der Grenze zu Deutschland sowie in Ober- und im westlichen Niederösterreich erwartet. Größerer Hagel und Sturmböen sind möglich. Sonnig und bis zum Abend beständig bleibt es hingegen in der Ostregion sowie im Süden und Südosten Österreichs. Es wird föhnig und teils sehr heiß. Frühtemperaturen 13 bis 22 Grad, Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 24 bis 36 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag der Tropen. Das Wetter spielt schon mal mit …