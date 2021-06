Ewan und Sagan stürzten bei hohem Tempo kurz vor dem Ziel. Foto: AFP/BENOIT TESSIER

Kein Ewan, kein Cavendish, kein Sagan: Der krasse Außenseiter Tim Merlier hat den Topstars in einem chaotischen Kräftemessen der Supersprinter bei der 108. Tour de France die Show gestohlen und die von einem schweren Sturz überschattete erste Massenankunft für sich entschieden. Der Belgier vom Team Alpecin-Fenix setzte sich am Montag im bretonischen Pontivy vor seinem Teamkollegen Jasper Philipsen durch.

Der australische Topfavorit Caleb Ewan (Lotto-Soudal) war kurz vor dem Ziel heftig gestürzt und hatte den slowakischen Konkurrenten Peter Sagan (Bora-hansgrohe) mitgerissen. Verlierer eines erneut nicht nur im Finale von schweren Stürzen gezeichneten Tages war zudem Mitfavorit Primoz Roglic aus Slowenien, der nach einem Crash kurz vor dem Ziel den Anschluss und viel Zeit verlor.

Im Gelben den Sprint angezogen

Die Führung in der Gesamtwertung verteidigte Merliers niederländischer Teamkollege Mathieu van der Poel am Tag nach seinem Triumph an der Mur-de-Bretagne erfolgreich. Mit dem Gelben Trikot hatte sich der Enkel von Frankreichs Radlegende Raymond Poulidor (trug nie das Maillot jaune) einen Lebenstraum erfüllt, diesmal zog er den Sprint für Merlier mustergültig an. Der 30-malige Etappensieger Mark Cavendish (GBR/Deceuninck-Quick Step) war im Finale nicht mehr vorne dabei.

Gelegenheit zur Revanche bietet sich für die Sprinter bereits am Dienstag, wenn es in Fougeres erneut zu einem Massenspurt kommen dürfte.

Für zwei Favoriten auf den Tour-Sieg brachte die Etappe zwei Tage vor dem ersten Zeitfahren schmerzhafte Rückschläge. Der Vorjahreszweite Roglic (Jumbo-Visma) stürzte zehn Kilometer vor dem Ziel heftig und musste mit zerrissener Hose dem Feld hinterherjagen – dieses formierte sich gerade für das Finale und war dementsprechend schnell unterwegs.

Schwarzer Tag für Jumbo-Team um Roglic

Zuvor war in der von einigen Wolkenbrüchen beeinflussten Anfangsphase im Hauptfeld Geraint Thomas heftig zu Fall gekommen und blieb unter Schmerzen am Boden liegen. Ärzte behandelten die dem Anschein nach ausgekugelte rechte Schulter des 35 Jahre alten Tour-Siegers von 2018, der das Rennen fortsetzen konnte.

Ineos-Kapitän Thomas jagte an der Seite von drei Teamkollegen zehn Kilometer lang mit Tempo 50 dem Hauptfeld hinterher und schaffte den Anschluss. Von der Viererspitze seines Teams waren ohnehin am Auftaktwochenende lediglich Thomas (+0:41 Sekunden) und der Ecuadorianer Richard Carapaz (+0:31) mit nur geringem Zeitverlust davongekommen.

Mit Thomas gingen weitere Fahrer zu Boden – darunter schon der am Samstag von einer Zuschauerin übel gefällte Martin und sein Jumbo-Visma-Teamkollege Robert Gesink. Martin konnte weiterfahren, Gesink, einer der zentralen Helfer Roglics gab hingegen auf – für Roglic und das Jumbo-Team war es ein schwarzer Tag. (sid, 27.6.2021)