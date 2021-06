Heftiges Unwetter in Baden-Württemberg. Foto: Gottfried Czepluch via www.imago-images.de

Stuttgart – Starkregen, Hagel und Überschwemmungen: Wegen heftiger Gewitter im Südwesten Deutschlands sind am Montagabend zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Heftige Böen deckten etwa Teile des Opernhauses in Stuttgart, der Hauptstadt Baden-Württembergs, ab. 250 Gäste seien zur Zeit des Unwetters bei einem Liederabend in der Oper gewesen. Es habe keine Verletzten gegeben, hieß es seitens der Direktion.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Abend vor "teils extremem Unwetter" in der Region. Es kam zu Behinderungen im Zug- und Straßenverkehr. (APA, 28.6.2021)