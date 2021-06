Das zweite von maximal sieben Matches geht in der Nacht auf Donnerstag erneut in Florida in Szene

Tampa Bay Lightning Foto: imago images/Icon SMI

Tampa (Florida) – Tampa Bay Lightning hat den ersten Schritt zu einer erfolgreichen Titelverteidigung in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gemacht.

Das Team aus Florida bezwang in der Nacht auf Dienstag im ersten Finalspiel um den Stanley-Cup die Montreal Canadiens auf eigenem Eis mit 5:1 und ging somit in der "best-of-seven"-Finalserie mit 1:0 in Führung.

Das zweite von maximal sieben Matches geht in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) erneut in Florida in Szene. (APA; 29.6.2021)