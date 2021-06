Aus ermittlungstaktischen Gründen hält sich die Exekutive in dieser Causa vorerst äußerst bedeckt. Foto: APA/MICHAEL GRUBER

Im Fall des 13 Jahre alten Mädchens, das am Samstag in Wien-Donaustadt tot aufgefunden worden war, nahm die Polizei zu Wochenbeginn zwei afghanische Staatsbürger fest. Die beiden, 16 und 18 Jahre alt, werden verdächtigt, das Mädchen getötet zu haben. Heute, Dienstag, folgt deren Einvernahme durch die Exekutive. Ob die 13-Jährige die beiden Täter gekannt hatte, war am Montagabend noch unklar. Ebenso, ob es Hinweise auf ein Sexualdelikt gibt. Bestätigt wurde bisher nur, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort gewesen ist, die 13-Jährige soll in einem Gebäude getötet worden sein. Um 10.30 Uhr werden Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl ein Statement zur Causa abgeben.

Laut "Kronen Zeitung" sollen die beiden Verdächtigen für die Polizei keine Unbekannten sein. Beide sollen Drogen- und Gewaltdelikte begangen haben, der Ältere bereits in Haft gewesen sein. Ein laufendes Abschiebeverfahren soll sich in die Länge gezogen haben und fand keinen Abschluss – aus welchen Gründen, berichtete die "Krone" allerdings nicht. "Diese kolportierten Informationen kann ich derzeit nicht bestätigen", sagt ein Sprecher des Innenministeriums.



Die Ermittler erhoffen sich, dass die Bilder aus der Überwachungskamera einer Apotheke Lösungsansätze im Fall der getöteten 13-Jährigen bringen. Das Mädchen wurde am Samstagmorgen in der Viktor-Kaplan-Straße in Wien-Donaustadt bei einem Alleebaum gefunden. (Jan Michael Marchart, 29.6.2021)