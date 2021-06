Zwei Wochen später war der Sommer da. Übergangslos. Prompt kamen die Warnungen: Sonnenstich, Sonnenbrand, Dehydration, Kreislaufprobleme, Überhitzung & Co.

Die Hinweise waren – und sind – natürlich alles andere als falsch. Nur werden sie halt oft als pauschales "Sport geht also deshalb nicht" eingesetzt. Oder zumindest so verstanden. Also als Grund, sich nicht zu bewegen. Und wenn die Motivation eh nicht zu 100 Prozent passt, fruchtet das noch leichter: So etwas nennt man dann Ausrede.

Davor ist niemand gefeit. Ich am allerwenigsten: Ich gehöre zu jenen Menschen, die am liebsten bei Temperaturen zwischen 5 und 15 Grad laufen. Steigt das Thermometer über den 20er, wird es für mich rasch zaach. Und ab 30 Grad empfinde ich Laufen als Zumutung. Persönlich. Dazu stehe ich. Trotzdem ist "will ich nicht – mach ich nicht" etwas grundlegend Anderes als: "geht nicht".