Alarm unter dem Korb.

Foto: APA/AFP/Petersen

Phoenix (Arizona) – Die Los Angeles Clippers haben das Ausscheiden im Play-off-Halbfinale der NBA vorerst abgewendet. Das Team aus Kalifornien gewann in der Nacht auf Dienstag das fünfte Spiel gegen die Phoenix Suns auswärts mit 116:102 und verkürzte in der "best of seven"-Serie somit auf 2:3. Mit 41 Punkte, 13 Rebounds und sechs Assists war Paul George der überragende Spieler bei den Gästen, die erneut ohne ihren am Knie verletzten Star Kawhi Leonard antraten.

Um die Chance auf den Einzug in die Final-Serie zu wahren, müssen die Clippers auch das Heimspiel in der Nacht auf Donnerstag gewinnen. Andernfalls qualifizieren sich die Suns erstmals seit 1993 wieder für die Finals. Bei Phoenix war am Montag Devin Booker mit 31 Zählern der beste Werfer, Chris Paul erzielte 22 Punkte. Im dritten Viertel übernahmen die Hausherren kurz die Führung (62:61), angeführt von George konterten die Clippers aber sofort und bauten ihren Vorsprung auf zwischenzeitlich 16 Zähler aus. (APA, 29.6.2021)



Ergebnis der National Basketball Association (NBA) vom Montag – Play-off-Halbfinale (best of seven), Western Conference:

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 102:116 (Stand in Serie: 3:2)